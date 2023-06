﻿Florian Reese: Impulse setzen und beim Kraulen der Rinder entspannen

Mucheln. Nachdem Bürgermeister Wolfgang Junge vor der Kommunalwahl angekündigt hatte, sich in die zweite Reihe zurückziehen zu wollen, ist nun Florian Reese einstimmig zu seinem Nachfolger in der Gemeinde Mucheln gewählt worden. „Ich bin hier aufgewachsen und mir liegt die Gemeinde sehr am Herzen“, sagt der 46-jährige Landwirt, der mit seiner Frau und zwei Kindern im Ortsteil Hasselburg lebt.

Zur Kommunalwahl hatte sich die neue Wählergemeinschaft „aktiv Mucheln gestalten“ (aMg) gegründet. Die CDU hatte keine eigene Liste mehr aufgestellt. Florian Reese saß schon die vergangenen fünf Jahre „mit Begeisterung“ in der Gemeindevertretung und war vorher als bürgerliches Mitglied aktiv. Die aMg gewann bei der Kommunalwahl sechs Sitze, die anderen drei gingen an die Freie Wählergemeinschaft.

Florian Reese will als Bürgermeister in Mucheln mitgestalten

Was war der Anlass für ihn, in die Politik zu gehen? „Ich will in der Gemeinde mitwirken“, betont er. „Das Spannende ist, dass man die Geschehnisse mitgestalten kann.“ Finanziell stehe die Gemeinde noch recht gut da. Nun wolle er seine Erfahrungen und Stärken in die Amtszeit einbringen. „Ich habe als Bürgermeister jetzt die ehrenvolle Aufgabe, die richtigen Impulse zu setzen, so wie mein Vorgänger es auch schon getan hat.“

Als Schwerpunkt nennt er ein Wärmekonzept, das bereits von der vorherigen Gemeindevertretung auf den Weg gebracht worden sei. „Ob das mit Wärmepumpe oder Erdwärme passiert, müssen wir noch prüfen.“ Dazu müsse man sich erst einmal den Bestand der Häuser anschauen und ausloten, welche Möglichkeiten es überhaupt für die Gemeinde mit vielen Ortsteilen gebe. Wichtig sei ihm außerdem, die Kinder und Jugendlichen einzubinden und das Angebot zu verbessern.

Im Wasserwerk der Gemeinde stünden auch noch Arbeiten an. Die Steuerung werde auf den neuesten Stand gebracht, erklärt Reese. Die Gemeinde habe einen eigenen Brunnen und bisher noch keine Probleme durch die Trockenheit.

Beim Ortsentwicklungsprojekt sollen Projekte entstehen

Im Zuge eines Ortsentwicklungskonzeptes für Mucheln sollen in gemeinsamen Workshops mit den Bürgerinnen und Bürgern Projekte entwickelt werden, für die man auf Zuschüsse von Bund und Land hoffe. Aus der Einwohnerschaft käme bereits der Vorschlag eines Radwegs zwischen Mucheln und Sellin. Und irgendwann stehe auch der Ausbau des Feuerwehrgerätehauses an.

Florian Reese ist selbst seit 27 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. „Die Gemeinschaft ist toll, wir sind eine aktive Gruppe mit einem jungen Altersdurchschnitt“, schwärmt er. Alle seien sehr motiviert. Vor einigen Jahren wurden die Feuerwehren aus Mucheln und Sellin zusammengelegt. „Die Fusion war ein Gewinn für die Gemeinde und für die beiden Feuerwehren – die hätten allein sonst keine Zukunft gehabt“, meint er.

Landkindergarten „Die Feldmäuse“ auf dem Hof in Hasselburg

Was sind seine Hobbys? „Die Landwirtschaft“, antwortet er. Mit dem Camper seien sie drei- oder viermal im Jahr unterwegs, aber immer nur wenige Tage, denn sie müssten sich um ihre Rinder kümmern. Außerdem habe seine Frau Cathrin Johannsen-Reese 2017 den Landkindergarten „Die Feldmäuse“ mit zwei Gruppen auf dem Hof gegründet.

Auf die Frage nach seinem Lieblingsplatz schmunzelt Florian Reese. Und marschiert voran auf die benachbarte Weide. „Abends eine Viertelstunde bei den Rindern stehen und sie kraulen – dabei kann ich supergut entspannen“, meint er.

KN