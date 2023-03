﻿FWG will nach 20 Jahren den Bürgermeister stellen

20 Jahre lang kam der Bürgermeister in Mucheln aus der CDU. Doch nun tritt die Partei nicht mehr an, stattdessen gründete sich die neue Wählergemeinschaft „aktiv Mucheln gestalten“ (aMg). Doch auch die etablierte Wählergemeinschaft FWG hofft darauf, den Bürgermeister stellen zu können.

Mucheln. Mit einer Mischung aus erfahrenen Gemeindevertretern, aber auch neuen Gesichtern geht die Freie Wählergemeinschaft (FWG) in Mucheln in die Kommunalwahl am 14. Mai. „Wir punkten aber auch mit einem hohen Anteil junger Frauen“, betont Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Schwark.

Erstmals tritt in Mucheln die CDU nicht mehr mit einer eigenen Liste zur Kommunalwahl an. Stattdessen hat sich eine neue Wählergemeinschaft „aktiv Mucheln gestalten“ (aMg) gegründet. Der noch amtierende Bürgermeister Wolfgang Junge will sich in die zweite Reihe zurückziehen. Nun gibt auch die etablierte FWG ihre Kandidatenaufstellung bekannt.

Die Liste mit acht Namen setzt sich zu gleichen Teilen aus Frauen und Männern zusammen. Die Namen in der Reihenfolge der Listenplätze lauten: Johannes Kanne, Anna-Lena Meyer-Band, Hans-Jürgen Schwark, Johanna Scharmukschnis, Inga Stave, Andrea Scharmukschnis, Rolf Reese und Jürgen Timm.

Die FWG feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Hans-Jürgen Schwark, der selbst bereits seit 20 Jahren im Gemeinderat sitzt, hofft auf die meisten Stimmen für die FWG. „Nachdem die CDU nun 20 Jahre lang den Bürgermeister gestellt hat, hoffen wir, dass uns das bei dieser Wahl mit Johannes Kanne an der Spitze gelingt.“