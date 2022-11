﻿Multifunktionshaus für die Feuerwehren in Köhn und Pülsen

Die Gemeinde Köhn in der Probstei zählt etwa 760 Einwohner, ein Bürgerhaus und zwei Feuerwehren. Schon bald soll es ein modernes Multifunktionsgebäude für alle geben. Wie die kleine Gemeinde dieses Millionenprojekt stemmen möchte.

Köhn. Über Jahrzehnte war das Bürgerhaus in Köhn zentraler Treffpunkt und Restaurant für die rund 760 Menschen, die in dem kleinen Dorf in der Probstei zwischen Ostsee und Selenter See leben. Auch die beiden Feuerwehren im Ort blicken auf eine lange Tradition zurück. Jetzt stehen große Veränderungen an. Die Gemeinde plant ein viele Millionen Euro teures Multifunktionshaus zwischen den Ortsteilen Köhn und Pülsen.