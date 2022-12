﻿Das ist los im Kreis Plön rund um den dritten Advent

PUV Sit In „“Unbekannt verzogen…“ heißt das Posaunenquartett, das auf Hof Brache in Wielen zu hören ist..

Kreis Plön. Wer in Weihnachtsstimmung kommen möchte, hat im Kreis Plön am dritten Advent eine große Auswahl. Dabei muss es nicht immer ernst und feierlich zugehen – es darf auch gelacht werden. Hier eine Übersicht über Veranstaltungen im Kreis Plön.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Lutterbeker in der Gemeinde Lutterbek steht am Sonnabend, 10. Dezember, ab 20 Uhr "Weihnachten mit den drei Herren" auf dem Programm. Sie laden zu einem spannenden und lustigen Weihnachtsabend ein, der alles bietet: Comedy, Impro-Theater, feine Gedichte und ein brandneues kriminalistisches Live-Hörspiel. Außerdem werden sie das eine oder andere Weihnachtslied trällern. Wie der Abend letztlich verläuft, ist unberechenbar. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Einen lustigen und spannenden Weihnachtsabend wollen „Die drei Herren“ im Lutterbeker bieten. © Quelle: hfr

Was alles auf der Posaune möglich ist, zeigen die vier Meister ihres Faches am Sonnabend, 10. Dezember, ab 19 auf Hof Brache in Wielen in ihrem abwechslungsreichen Programm, in dem altbekannte Weihnachtslieder in neuen Arrangements sowie originale Literatur für diese Besetzung zu hören sein werden. Dabei spannen die Posaunisten Marco Schröder, Felix Griese, Peter Wilden und Michael Germeshausen einen weiten Bogen von der Klassik bis in die Moderne und zum Jazz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weihnachten wie in Jericho

Wenn die vier Posaunisten ein Konzertprogramm mit dem Titel „Weihnacht’ wie in Jericho“ ankündigen, dann darf man wohl Bombastisches erwarten. Und tatsächlich kann ein Quartett von vier Posaunen große Räume mit seinem Klang ausfüllen und mit einem großen Spektrum von Klangfarben spielen. Aber auch die leisen, ruhigen Töne kommen beim Posaunenquartett „...unbekannt verzogen“ nicht zu kurz und stimmen auf eine besinnliche Weihnachtszeit ein.

Der Name des Ensembles, das bereits seit 2004 existiert, spielt übrigens auf die Handhabung der Zugposaune an, bei der die unterschiedlichen Tonhöhen unter anderem mit dem Bewegen des Posaunenzuges erzeugt werden.

Anschließend können sich die Besucher mit den Musikern am Brache-Büfett austauschen. Der Eintritt kostet 25 Euro, für Schüler und Studenten 15 Euro. Karten gibt es in der Buchhandlung Schneider Plön, in der Touristinfo Preetz und an der Abendkasse. Weitere Infos unter Tel. 04342/81090.

Preetzer Blasorchester zieht von der Stadtkirche in die Aula um

Das traditionelle Weihnachtskonzert des Preetzer Blasorchesters wird in diesem Jahr nicht in der Stadtkirche, sondern in der Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Preetz gespielt. Am Sonntag, 11.Dezember, ab 17 Uhr wollen die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Bruno Wojke ihr Publikum in Weihnachtsstimmung versetzen. Unterstützt werden sie dabei von Karl-Heinz Langer, der mit kleinen Gedichten und Geschichten die Zuschauer erheitert. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ebenfalls am Sonntag,11. Dezember, ab 17 Uhr steht in der Kleinen Kirche der Stadtkirche Preetz ein Adventskonzert unter dem Motto "Vom Himmel hoch" auf dem Programm. Der Stadtkirchenchor, Franziska Stürzel (Sopran), Milena Juhl (Mezzosopran) und das Streichensemble spielen unter der Leitung von Rebecca Poesch Weihnachtliches von Franck, Hammerschmidt, Reger und Buxtehude. Der Eintritt ist frei.