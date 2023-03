﻿CDU in Preetz will stellvertretende Bürgermeisterin abwählen lassen

Die CDU-Affäre um die gescheiterte Kreistagskandidatur von Justine Leyk schlägt weitere Wellen: In der Sitzung der Stadtvertretung Preetz am 28. März will die CDU ihre eigene stellvertretende Bürgermeisterin abwählen lassen und den Wirtschaftsausschussvorsitzenden abberufen.

Preetz. Einen ungewöhnlichen Antrag stellt die CDU-Fraktion für die Sitzung der Stadtvertretung Preetz am Dienstag, 28. März: Nur wenige Tage vor der Bürgermeisterwahl und wenige Wochen vor der Kommunalwahl will die CDU ihre eigene stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Michaelsen abwählen lassen und den Wirtschaftsausschussvorsitzenden Simon Bussenius absetzen. Was steckt dahinter?

„Die Abberufung beruht nicht auf Unzufriedenheit mit der sachlichen Arbeit der Betroffenen – einzig der tiefe Vertrauensbruch bei der Aufstellung der Kandidaten und Kandidatinnen für den Kreistag führt zu dieser Handlung“, erklärt Hans-Jürgen Gärtner für die CDU den Antrag.

Schreiner verlor Abstimmungen in der CDU Preetz

Hintergrund: Für den Wahlbezirk Preetz-Süd hatte der Preetzer Fraktionsvorsitzende Axel Schreiner überraschend gegen Justine Leyk, die Ehefrau des Kreispräsidenten, verloren. Zuvor war er auch in den Kampfabstimmungen gegen Bussenius für Preetz-Nord und gegen Michaelsen für Preetz-Mitte unterlegen.

Doch beim CDU-Kreisparteitag verweigerte die Partei Justine Leyk die Direktkandidatur und stellte Schreiner auf. Kritisiert wurden auffällige Neueintritte in die CDU Preetz. Bei der Nominierung der Direktkandidaten in Preetz war Justine Leyk von Simon Bussenius vorgeschlagen und von Ulrike Michaelsen mitgewählt worden.

Das brachte Gärtner auf die Palme: „Da arbeitet man seit Jahren mit Axel Schreiner zusammen und stößt dann über seinen Kopf hinweg die Tür für eine Bewerberin auf, die nicht einen Tag in Preetz tätig war.“ Die Mitglieder der Fraktion seien sich einig gewesen, dass das Konsequenzen haben müsse.

Bussenius und Michaelsen: „Alles sauber gelaufen“

Dieser Antrag habe ihnen schlaflose Nächte bereitet, erklären Michaelsen und Bussenius. Er habe Leyk zwar vorgeschlagen, aber weder neue Mitglieder für sie angeworben noch zu ihrer Wahl aufgerufen, sagt Bussenius. Die Abstimmung sei demokratisch gewesen. „Nach den Regeln der CDU-Satzung ist alles sauber gelaufen.“

"Die Abberufung beruht auf dem tiefen Vertrauensbruch bei der Aufstellung der Kreistagskandidaten und -kandidatinnen." Hans-Jürgen Gärtner (CDU Preetz) © Quelle: Signe Hoppe

In den vergangenen Jahren hätten sie in ihren Ämtern gute Arbeit geleistet. Es sei schade, dass dies nicht honoriert werde, betonen beide. „Was mich richtig angefasst hat, sind die Vokabeln, die benutzt wurden“, sagt Michaelsen. So habe Gärtner von „Fraktionshygiene“ gesprochen. Dieser will sich daran nicht erinnern können.

Die Abstimmung könnte spannend werden. Normalerweise winken die anderen Fraktionen Anträge zu Umbesetzungen in Ausschüssen immer mit durch. Doch für die Abwahl von Michaelsen müssen über 50 Prozent der anwesenden Stadtvertreter zustimmen. Wenn sich die anderen Fraktionen enthalten, bleibt sie im Amt.