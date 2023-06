﻿Nach Bombe unter Kita: So laufen die Aufräumarbeiten in Schwentinental

Schwentinental. Das Drama rund um die Kita in der Schulstraße in Schwentinental hat bald ein Ende. Am Montag, 26. Juni, können die Kinder voraussichtlich zurück in ihre Kita ziehen und ihr derzeitiges Domizil, die Schwentinehalle, zurück an die Sportler geben. Während des Umzugs am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. Juni, wird die Kita geschlossen sein.

Fast ein halbes Jahr ist es nun her, dass die Kinder in die Sporthalle am Aubrook umziehen mussten. Die gemalten Schneemänner hängen noch an den Fensterscheiben der Kita. Die Weihnachtsdeko haben die Erzieher gerade abgenommen. Der Grund: Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hatte direkt unter dem Gebäude gelegen und musste entschärft werden. Doch das gestaltete sich schwierig. Um an die Bombe heranzukommen, musste ein Stück der Fundamentplatte in der Kita aufgerissen, eine tragende Wand weggenommen und ein fünf Meter tiefes Loch gegraben werden. Dazu ist der Boden moorig – die Grube zur Bombe fiel immer wieder in sich zusammen.

Schwentinental: Putzkolonne muss jeden Bauklotz an der Kita putzen

Am 11. Mai aber war es dann endlich so weit. Die Grube blieb stabil, die Bombe konnte erfolgreich entschärft werden. Etwa einen Monat nach der Entschärfung ist absehbar, wann die Kita-Kinder wieder einziehen können. Das Loch im Gebäude zur Bombe ist bereits wieder verschlossen. Die Wand, die direkt über der Bombe war, steht wieder und muss jetzt noch verspachtelt und hergerichtet werden. Doch fertig wird der Raum wohl noch nicht sein, wenn die Kita-Kinder Ende Juni hier einziehen. „Der Estrich muss noch rund zwei Wochen trocknen, dann benötigen wir hier einen neuen Fußboden“, erklärt Frank Geißlinger vom DRK-Ortsverband Klausdorf. „Die Gruppe, die sonst in diesem Raum ist, wird nach unserem Einzug zunächst im Bewegungsraum unterkommen“, erklärt er.

Frank Geißlinger vom DRK-Ortsverband Klausdorf steht dort, wo die Bombe gelegen hat. Das Loch im Boden der Kita ist wieder verschlossen. © Quelle: Jorid Behn

In den restlichen Räumen stehen noch reichlich Putzarbeiten an. „Eine Baufirma, die hier zuerst gearbeitet hatte, hatte die Räume und Regale nicht abgehängt, sodass der Baustaub überall war“, erklärt Frank Geißlinger. Eine Putzkolonne sei noch immer dabei, alle Bauklötze und Bücher einzeln abzuwischen. „Sie wird noch ungefähr eine Woche dafür benötigen.“

DRK-Kita Schulstraße: Kosten noch unklar

Auch draußen hat sich – abgesehen vom Grundstückseingang – einiges getan. Während in vielen anderen Gärten der Rasen braun und vertrocknet ist, liegt hier nun schöner weicher und grüner Rasen. Es ist Rollrasen, der verlegt wurde, um das Außengelände möglichst schnell wieder herzurichten. Denn das Außengelände war bei den Arbeiten reichlich in Mitleidenschaft gezogen worden.

Wie teuer die ganzen Arbeiten am Ende für die Stadt werden, kann Bürgermeister Thomas Haß noch nicht sagen. „Wir rechnen das nun alles zusammen. Aber es werden mehrere 100 000 Euro sein“, schätzt er. Stehen die Kosten fest, will er beim Land um eine Kostenbeteiligung bitten. „Wir können ja nichts dafür, dass wir in der Bomber-Einzugschneise des Kieler Hafens liegen“, sagt er. Es sei daher nur fair, wenn sich das Land an den Kosten beteiligt.

Klausdorf: Noch keine Einigung über Kita- oder Schulneubau

Und dann ist noch eine weitere Frage offen: Wie lange steht das Gebäude überhaupt noch? Es ist in einem schlechten Zustand. Eltern hätten sich beschwert, dass die Kleidung häufig riecht, wenn die Kinder nach Hause kommen, erzählt Frank Geißlinger. „Hier ist eine hohe Feuchtigkeit im Gebäude“, sagt er. Schimmel gebe es allerdings nicht.

Auch die Politik hat das Thema schon länger auf der Agenda. Eine Lösung konnten sie aber noch nicht finden. Denn auf einer Koppel neben der Astrid-Lindgren-Schule soll entweder eine Kita oder eine Schule neu gebaut werden. Sollte hier eine neue Schule entstehen, könnte die Kita in die jetzige Schule einziehen. „Für uns würde beides funktionieren. Sowohl ein Neubau als auch die Umgestaltung der Schule zur Kita“, sagt Frank Geißlinger. Für ihn sei nur wichtig, dass es eine Perspektive und schnell eine Lösung gibt.

