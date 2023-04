﻿Ermittler in Preetz stellen weder Fremdverschulden noch Defekt fest

Weder Fremdverschulden noch technischer Defekt: Die Staatsanwaltschaft Kiel schließt diese Ursachen für den Brand in Preetz am 27. März aus. Dabei war eine Bewohnerin gestorben.

Preetz. Die Kriminalpolizei Plön hat ermittelt, dass dem Wohnungsbrand in Preetz am 27. März weder Fremdverschulden noch ein technischer Defekt zugrunde lag. Wie berichtet, war bei dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus im Ragniter Ring eine Frau ums Leben gekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Acht Tage nach dem Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Preetz hat die Staatsanwaltschaft Kiel das Todesermittlungsverfahren eingestellt. Man habe geprüft, ob bei einem nicht natürlichen Tod Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vorliegen, die einen Anfangsverdacht einer Straftat begründen, teilte die Behörde am Dienstag mit.

„Die Ermittlungen haben keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergeben“, so Oberstaatsanwalt Michael Bimler. „Insbesondere ist nach den Untersuchungen eine technische Brandursache unwahrscheinlich.“

Späteres Opfer meldete den Brand selbst bei der Leitstelle

Der Brand war im Wohnzimmer ausgebrochen – die Frau konnte aufgrund des Feuers ihre Wohnung nicht verlassen. Sie selbst meldete telefonisch den Brand bei der Regionalleitstelle der Polizei. Eingesetzte Beamtinnen und Beamte der Polizei versuchten, die Frau durch eine gewaltsame Wohnungstüröffung zu retten. Sie zogen sich dabei eine Rauchgasvergiftung zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wehrführer Manfred Wenselowski erklärte, dass eine schnelle Rettung wegen der sogenannten Brandlast in der Wohnung nicht möglich gewesen sei. Die Bewohnerin konnte durch Kräfte der Feuerwehr nur noch leblos in der Wohnung aufgefunden werden. Das Wohnzimmer der Wohnung brannte vollständig aus.