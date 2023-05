﻿Nach der Kommunalwahl in Preetz: Endgültige Sitzverteilung steht fest

Party mit Live-Musik und Sport

Campus Open Air in Kiel: Das bietet das größte Uni-Event in SH

4000 Besucherinnen und Besucher kamen zur Premiere, nun wird das größte Campus-Event Schleswig-Holsteins fortgesetzt. Beim Campus Open Air am Sportforum der Christian-Albrechts-Universität in Kiel gibt es am Samstag, 10. Juni, Sport, Live-Musik und Party. So funktioniert der Kartenverkauf.