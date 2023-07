﻿Lösung in Preetz: Wandernde Erdkröten sollen gelenkt werden

Preetz. Die Wanderung vom Laichgewässer endete im Juni für viele Erdkröten auf den Baustellen im Neubaugebiet Moorkoppel in Preetz. Nachdem schon Tausende von Tieren verendet waren, stiegen Naturschützer verbotenerweise über den Zaun des Regenrückhaltebeckens und errichteten einen Krötenzaun. In einem klärenden Gespräch zwischen Umweltverbänden, Stadt, Abwasserzweckverband (AZV) Preetz-Stadt und -Land sowie dem Bauherrn wurde jetzt nach gemeinsamen Lösungen gesucht, um so eine Situation zukünftig zu verhindern.

Auf Anregung der Stadt Preetz hatten sich die Beteiligten zu einer Aussprache zum Sterben Tausender Erdkröten in Preetz getroffen. Tim Brockmann begrüßte in seiner Doppelfunktion als Bürgermeister und AVZ-Vorsitzender die Teilnehmenden.

Deshalb waren im Juni die Erdkröten in Preetz verendet

Am Freitagnachmittag, 23. Juni, hatte Susanne Vahder vom BUND die Information erhalten, dass auf der Moorkoppel am Rethwischer Weg in Preetz die Erdkröten zu Tausenden vom Regenrückhaltebecken zur benachbarten Baustelle wandern und dort unter anderem im Bauschutt verenden. Sie habe sich die Situation vor Ort angeschaut und sei schockiert gewesen, berichtet sie.

„Zehntausende Erdkröten hüpften auf der Baustelle herum, teilweise verendeten sie in kleinen Putzlachen – und wir sahen uns gefordert, schnell zu reagieren“, erzählt Vahder. Bei der Stadt habe man am Freitagnachmittag keine schnelle Hilfe mehr erwarten können.

In einer gemeinsamen Aktion mit Helfern vom BUND, Heinz Schwarze vom Komitee gegen Vogelmord und weiteren Naturschützern habe man daraufhin am nächsten Tag kurzerhand den Zaun des AZV überstiegen und auf dem Gelände einen Krötenzaun gesetzt, der die wandernden Tiere in eine andere Richtung lenken sollte.

Das sagt der AZV zur Rettungsaktion

„Das geht so nicht“, betont AZV-Geschäftsführer Gerd Schuylenburg. Abwassertechnische Anlagen seien nicht ohne Grund eingezäunt. „Es besteht beim Betreten der Anlagen Lebensgefahr.“

Insbesondere die Regenrückhaltebecken seien aufgrund technischer Notwendigkeiten so steil ausgeführt, dass hineinfallende Kinder keine Chance hätten, heil herauszukommen. Selbst Erwachsene würden das kaum schaffen. In Schleswig-Holstein habe es in jüngster Vergangenheit bereits tödliche Unfälle nach dem illegalen Betreten von Anlagen gegeben.

Das Überklettern des Zauns sei sogar eine Straftat. Holger Hüneke, technischer Leiter beim AZV, ergänzt, dass bei den Anlagen stets Schilder angebracht seien, wer bei Problemen benachrichtigt werden könne. „Telefonisch sind wir 24 Stunden am Tag erreichbar.“ Der AZV verzichtet in diesem Fall aber auf eine Strafanzeige.

Klärwerksleiterin Claudia Röttger stellt klar: Abwassertechnische Anlagen dienten in erster Linie der geordneten Ableitung von Regen- und Abwasser. „Die technischen Anforderungen stehen an erster Stelle. Wenn wir dabei Rücksicht auf Natur und Umwelt nehmen können, werden wir das tun.“

So soll eine Lösung für wandernde Amphibien aussehen

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass sehr wahrscheinlich auch im kommenden Jahr mit einer Erdkrötenwanderung in hoher Zahl zu rechnen sei. Heinz Schwarze erklärte sich bereit, die Wanderung der erwachsenen Tiere im Frühjahr zu beobachten, um die Richtung der Herkunft der Erdkröten genauer bestimmen zu können. Das sei eine wichtige Voraussetzung, um technische Maßnahmen für die Lenkung der Wanderung vorzubereiten.

„Es ist möglich, dass in der Anlage auch Teichfrösche und seltene Molche vorkommen“, so Schwarze. Deshalb sollte noch einmal eine Bestandsaufnahme durch einen Sachkundigen erfolgen, damit ein Ereignis wie in diesem Jahr zukünftig verhindert werde.

Diese Maßnahmen zur Krötenrettung sind geplant

Ergebnis der Runde: In diesem Jahr wird der Krötenzaun noch bis Ende Juli stehen bleiben und dann abgebaut. Nach den Erkenntnissen im nächsten Frühjahr zur Wanderung erwachsener Kröten soll das Gespräch mit den neuen Hauseigentümern auf der Moorkoppel gesucht werden, um eine Lenkung der Wanderbewegung zu erreichen.

Die Betreuung von technischen Lösungen werde voraussichtlich nur funktionieren, wenn die Umweltverbände eingebunden seien und eine Patenschaft übernehmen, heißt es in der Runde. Wer Interesse an einer Mithilfe hat, kann sich bereits jetzt bei Susanne Vahder im BUND-Büro Preetz, Kirchenstraße 15, melden. Wie die Maßnahmen genau aussehen, soll nach den Erkenntnissen im Frühjahr diskutiert werden.

Das sagt der Bauherr auf der Moorkoppel

Er könne dann aber nichts mehr zur Lösung der Krötenproblematik beitragen, betont Michael Falge als Bauherr der Mehrfamilienhäuser auf der Moorkoppel. „Die Errichtung der Bauten ist vertraglich fest vereinbart. Änderungen mit technischen Maßnahmen können dann nur mit den neuen Eigentümern vereinbart werden“, erklärt er.

