﻿Nach Spendenversprechen: Kleiner Lichtblick ist sauer auf Schwentinental

Schwentinental. Eigentlich wollten sie der Stadt einen Gefallen tun und Kosten übernehmen, damit Projekte schneller umgesetzt werden können. Doch von Schnelligkeit sei keine Spur zu sehen, klagt Kay Stade, Vorsitzender des Vereins Kleiner Lichtblick. „Ich bin massiv enttäuscht“, sagt er.

Der Verein „Kleiner Lichtblick“ unterstützt normalerweise Schulkinder, die aus Familien mit finanziellen Problemen kommen. Nun aber wollten sie die Stadt bei Projekten für Kinder und Jugendliche unterstützen. Der Grund: Der Verein hat von einem Ehepaar 660 000 Euro geerbt. 135 000 Euro wollten sie zunächst für Spielgeräte auf dem Schulhof in Raisdorf, für den Computerraum in der Grundschule in Klausdorf und für den Spielplatz in der Albert-Schweitzer-Straße spenden.

Bereits im Frühjahr habe er mit Bürgermeister Thomas Haß zusammengesessen und über die drei Projekte gesprochen, sagt Kay Stade. „Mir wurde gesagt, dass das die Projekte sind, die am schnellsten umgesetzt werden könnten.“ Doch nun, einige Monate später, musste er feststellen, dass es doch nicht so schnell geht, wie er es sich vorgestellt hat. Spielplatz und Computerraum könnten erst im Herbst saniert werden, der Schulhof erst im kommenden Jahr. „Es liegen nicht einmal Angebote für die Projekte vor“, sagt Kay Stade.

Schwentinental sagt: Geld ist da, Umsetzung fehlt

Auch ein viertes Projekt, das der Kleine Lichtblick unterstützen möchte, kommt nicht so richtig in die Gänge. Im Jugendhaus sind verschiedene Malerarbeiten und neue Elektrik nötig. Ebenso müssen einige neue Geräte angeschafft werden. 40 000 Euro will der Kleine Lichtblick nun dafür spenden. „Die Dringlichkeit der Renovierung ist der Stadtverwaltung seit Jahren bekannt, und das Geld ist jetzt da“, sagt Kay Stade. Doch auch hier wird es noch dauern, bis mit den Arbeiten begonnen werden kann.

Kay Stade geht das alles viel zu langsam. „Wir als Verein sind bekannt für schnelle und unbürokratische Hilfe für Kinder und Jugendliche in unserer Stadt“, sagt er. Schon wegen der Satzung ist eine schnelle Umsetzung für den Verein wichtig. Denn der Kleine Lichtblick ist ein gemeinnütziger Verein. Er darf nicht mehr einnehmen, als er ausgibt. Das aber könnte passieren, wenn das Erbe zu lange auf dem Konto liegt und die Zinseinnahmen die Ausgaben übersteigen. „Irgendwann schreitet das Finanzamt ein, wir verlieren unsere Gemeinnützigkeit und können den Verein auflösen“, sagt Kay Stade.

Thomas Haß: Stadt ist an bestimmte Konditionen gebunden

Doch Bürgermeister Thomas Haß seien die Hände gebunden. „Eine Verwaltung darf man nicht mit einem privaten Unternehmen vergleichen. Wir sind an andere Konditionen gebunden“, erklärt er. Bevor eine Stadt Spenden annehmen und Geld ausgeben darf, ist eine Menge Bürokratie nötig. Der Bürgermeister darf Spenden nur bis 10 000 Euro annehmen, erklärt er. Bei größeren Spenden, wie es hier der Fall ist, müssen die Fachausschüsse und die Stadtverwaltung zustimmen.

Und bevor die zustimmen können, müssen mindestens drei Vergleichsangebote von Firmen vorliegen, Anträge formuliert, eingereicht und abgewartet werden, bis der entsprechende Ausschuss wieder tagt. Das dauere – vor allem in der jetzigen Zeit. Wegen der Kommunalwahl und der nun anstehenden Sommerferien tagen die Ausschüsse nur sehr unregelmäßig. „Wir haben das Verfahren schon beschleunigt, weil nicht alle Fachausschüsse den Spenden zustimmen mussten“, erklärt Thomas Haß.

Kay Stade ist es dennoch alles zu langsam. Durch die fehlenden Haushaltsmittel der Stadt in den vergangenen Jahren sei die Kinder- und Jugendarbeit zu sehr vernachlässigt worden. Das müsse aufgeholt werden.

