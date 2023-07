﻿Nachbarschaftsstreit: Wie eine junge Familie im Kreis Plön verzweifelt

Kreis Plön. Die Doppelhaushälfte steht in einem kleinen Ort im Kreis Plön. Das Haus ist ruhig gelegen, am Ende einer Straße. Es wirkt idyllisch. Ein Gärtchen ist zur Straße ausgerichtet – eine Sackgasse, es herrscht praktisch kein Verkehr. Im vergangenen Jahr kaufen Marc V.* und seine Freundin die Doppelhaushälfte, ein Traum geht in Erfüllung. Ein Jahr später sind sie mit ihren Nerven am Ende.

Streit unter Nachbarn ist in Deutschland an der Tagesordnung. Laut einer Umfrage erlebt knapp jeder zweite Deutsche Nachbarschaftsstreit. „Es gibt viele Nachbarschaftsstreitigkeiten und sie werden immer aggressiver“, sagt Wolfgang Voßhall, Schiedsmann im Kreis Plön. Voßhall ist einer von 300 Schiedspersonen in Schleswig-Holstein. Sie sind gewählte, ehrenamtlich tätige und geschulte Bürger. Schiedsverhandlungen laufen hinter verschlossenen Türen ab. Die Schiedspersonen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und haben einen Eid geleistet, der sie verpflichtet, unparteiisch tätig zu sein.

Streit wegen Lärmbelästigung durch Nachbarn

Der häufigste Grund für Nachbarschaftsstreit ist Lärm. So ist es auch bei Marc V. und seiner Freundin. Fast täglich werden sie von ihrem Nachbarn belästigt, sagen sie. Laute Musik, Feuer im Garten mit behandeltem Holz, herübergeworfener Müll, Rülpsen auf der Terrasse, Eier auf ihren Autos – Marc V. kann etliche Vorfälle aufzählen, die er und seine Frau demnach erleben. Es klingt nach Kleinigkeiten, auf den ersten Blick geht es um einen normalen Nachbarschaftsstreit – doch es ist die Menge an Belästigungen, die Marc V. und seine Freundin zur Verzweiflung treiben.

Das Schicksal der beiden erinnert an einen Nachbarschaftsstreit im Kreis Segeberg. Ein Nachbar – verurteilter Doppelmörder – bedroht und drangsaliert eine Familie. Sie lebt in Angst in ihrem Haus. Auch Marc V. und seine Freundin erleben einen Nachbarschaftsstreit, bei dem ihnen niemand helfen kann.

Im August 2022 wollen Marc V. und seine Freundin in das Haus im Kreis Plön einziehen. Die Umzugskartons sind ins Auto gequetscht, Marc V. macht sich auf den Weg ins neue Haus. Als er ankommt, erzählt er, bekommt er einen Schreck. Haustür und Gartenlaube sind mit Sekundenkleber zugeklebt. Auch das Schloss des Gerätehauses ist manipuliert. Wer dahintersteckt, weiß V. nicht. Aber schon damals ist ihm und seiner Freundin klar: Irgendjemand möchte sie hier nicht willkommen heißen. Sie melden den Vorfall der Polizei. Der Schlüsseldienst tauscht das Schloss aus. Sie ziehen trotzdem ein, die Haushälfte ist gekauft.

Vor dem Einzug: Das steht im Kaufvertrag

Und hier fängt das Problem erst richtig an. Den Kaufvertrag rückgängig machen, das können V. und seine Freundin nicht, sagen sie. Denn in einem Schreiben zum Kaufvertrag steht, dass der Nachbar mit Vorsicht zu genießen ist. „Die Verkäuferin der Eigentumswohnung hat darauf hingewiesen, dass sie während der eigenen Nutzung der Wohnung im Hinblick auf das Zusammenleben mit dem Nachbarn erhebliche Probleme hatte“, heißt es.

V. und seine Freundin werden darauf hingewiesen, dass sie sich vor dem Kauf mit dem Nachbarn unterhalten sollen. Das machen die beiden. „Er war da total nett“, sagt V.s Freundin. Er habe sich gefreut, dass neue Nachbarn einziehen, denn mit den vorherigen habe es Streit gegeben, erzählt er. „Wir haben uns gut mit ihm verstanden und wir dachten, dass vielleicht auch die Vorbesitzer unserer Haushälfte schwierig waren. Wir wussten ja nicht, was wirklich passiert ist“, sagt sie.

Die Wahrheit sollen sie nach ihrem Einzug erfahren. „Ihr gehört hier nicht hin“ oder „Verpisst euch, ihr Schweine, wir wollen hier niemanden“, soll der Nachbar herüberrufen. Auch Sätze wie „Ihr werdet schon sehen, was noch alles passiert“ fliegen über das Grundstück. Gehen sie die Straße entlang, verfolge der Nachbar sie. Morgens lauere er ihnen auf.

Nachbarschaftsstreit im Kreis Plön: Angst im eigenen Zuhause

Sicher fühlen sich Marc V. und seine Freundin nicht. Sie ist schwanger und fast den ganzen Tag zu Hause. „Wenn ich arbeiten bin, kommt teilweise ihr Vater hierher, um sie zu beschützen“, sagt V.

Die beiden installieren Videokameras. Denn noch ein Problem gibt es mit dem Grundstück: Die Nachbarn teilen sich eine Heizung. Sie befindet sich auf dem Grundstück von V., sein Nachbar hat Wegerecht. Mehrmals am Tag soll er davon Gebrauch machen. Videokameras entlang des Weges schlägt der Nachbar herunter.

V. notiert alle Vorfälle in seinem Tagebuch. Mehr als 30 Seiten umfasst es. Etliche Anzeigen schreibt er seit seinem Einzug. „Das sind mit Sicherheit schon über 70 Stück.“ Die Polizei habe ihn schon gebeten, nicht jeden Vorfall anzuzeigen, sondern Fälle in einer Anzeige zusammenzufassen, erzählt V. Der Anwalt des Nachbarn will sich auf Anfrage nicht äußern.

Polizei bestätigt Einsätze wegen Streit unter Nachbarn

Die Polizei bestätigt Einsätze wegen des Nachbarschaftsstreits. „Die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen leiteten diverse Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Ruhestörung, der Sachbeschädigung oder der Beleidigung ein“, so ein Polizeisprecher.

Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Einige Verfahren stellt sie ein. Das Problem: Einzelne Delikte sind so geringfügig, dass sie keine oder kaum strafrechtliche Konsequenzen haben. „Bei den unter Verweis auf den Privatklageweg oder wegen geringer Schuld durch die Staatsanwaltschaft eingestellten Verfahren handelte es sich um Delikte, die sich an der unteren Grenze zur Strafbarkeit befinden (Beleidigungen, Sachbeschädigungen, Nötigungsvorwürfe)“, erklärt Axel Bieler, Sprecher der Staatsanwaltschaft Kiel.

Eine gerichtliche Befassung mit dem Ziel der Verurteilung erachtet die Staatsanwaltschaft als unangemessen. Allerdings sollen in den laufenden Verfahren die vergangenen Vorfälle berücksichtigt werden. „Dann kann es eventuell zu einer anderen Einschätzung des öffentlichen Interesses oder der Schuld kommen“, so der Sprecher weiter.

Was hilft bei Nachbarschaftsstreit?

Doch was tun, wenn die Justiz nicht hilft? Schiedsmann Wolfgang Voßhall empfiehlt, sich an die Schiedsleute zu wenden. „Viele Menschen wissen gar nichts von uns. Dabei können in vielen Fällen die Schiedsleute noch vor den Gerichten helfen“, erklärt er. Wichtig bei einem Nachbarschaftsstreit sei, dass die Parteien miteinander reden. Scheitere ein Schiedsversuch, könne das vor Gericht angegeben werden. „Man darf den Mut nicht verlieren“, sagt Voßhall.

Die Schiedsleute schlichten erfolgreich mehr als jeden zweiten Streit. Bei Marc V. und seiner Freundin gelang das allerdings nicht. Drei Schiedsversuche haben sie hinter sich. Alle scheitern, weil der Nachbar nicht erscheint, sagen sie. Die Hoffnung auf Ruhe im eigenen Haus sinkt. „Unsere Nerven liegen wirklich blank“, sagt Marc V. „Wir brauchen dringend Hilfe.“

*Die Namen des Pärchens wurden von der Redaktion geändert.

KN