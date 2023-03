﻿Nachhaltiges Unternehmen: Darum expandiert „Love my earth“ aus Schönberg

„Wo würde Greta Thunberg einkaufen, wenn sie surfen gehen wollte?“ fragten sich Timo Perschke (48) und Nils Karlsson Graeper (39) und entwickelten daraus mit der Shopping-Community „Love my earth“ in Schönberg eine nachhaltige Geschäftsidee. Jetzt stehen große Veränderungen an.

Schönberg. Ein bisschen im Verborgenen entstehen in der Schönberger Fußgängerzone seit anderthalb Jahren Visionen einer Community, die sich nicht nur dem Surfen, sondern auch den Meeren verbunden fühlt. Aus Liebe zur Natur haben Timo Perschke (48) und Nils Karlsson Graeper (39) das Projekt „Love my earth“ ins Leben gerufen – eine Art Shopping-Club, der ausschließlich nachhaltige Ziele verfolgt. Und dieser Club wächst. Und wächst.

Im September 2022 waren Timo und Nils beim Windsurf World Cup auf Sylt, um die Werbetrommel für ihr Projekt rühren. „Unser erstes Ziel waren 500 Leute“, erzählt Timo Perschke. Doch dann wurden es immer mehr. Mittlerweile zählt „Love my earth“ 1400 Mitglieder. „Unfassbar“, kommentiert Timo Perschke diese Entwicklung.

In einer ehemaligen Bäckerei in der Schönberger Fußgängerzone entwickeln die Jungunternehmer große Ziele. Das historische Haus wurde dafür grundsaniert. In den hinteren Räumen lagern Waren aus dem Online-Shop. Aber wie funktioniert die Shopping-Community überhaupt? Und was soll an einem Online-Versand besonders nachhaltig sein?

In der ehemaligen Bäckerei in der Schönberger Fußgängerzone wächst die nachhaltige Community "Love my earth" von Nils Karlsson Graeper (links) und Timo Perschke. © Quelle: Nadine Schättler

„Wir bieten ausschließlich Produkte an, die gewisse Kriterien erfüllen“, sagt Timo Perschke. Dazu gehören etwa transparente Lieferketten, faire Löhne und Gehälter sowie die Nutzung von Bio-Baumwolle. Das Unternehmen orientiert sich nach eigenen Angaben an den 17 globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, den Sustainable Development Goals der UN, insbesondere an dem Ziel von nachhaltigem Konsum und nachhaltiger Produktion.

Community „Love my earth“: Shopping nur für Mitglieder

Wer einkaufen will, muss bei „Love my earth“ Mitglied sein: „Wir haben eine ziemlich hohe Einstiegsbarriere“, so Timo Perschke zum Prinzip. Ansonsten gibt es keinerlei Verpflichtungen. Wer Mitglied werden möchte, muss sich einmalig für 50 Euro registrieren oder von einem Mitglied einladen lassen und bekommt dann eine personalisierte Goodie-Box geschickt. Erst dann hat man freien Zugang zum Onlineshop.

Für die Goodie-Box arbeitet „Love my earth“ mit Partnern aus der Industrie zusammen, die ihre Waren aus Überproduktionen oder Rückläufern aus Insolvenzen als Spende zur Verfügung stellen. Denn der Erlös der Boxen fließt an das Projekt „Right to play“, das Kindern an vielen Orten der Welt Bildung ermöglicht.

Im Onlineshop gibt es für Mitglieder anschließend Öko-zertifizierte Textilien beispielsweise von SOMWR zu kaufen – ein eigenes Label der Schönberger Kreativköpfe. Für jedes verkaufte Kleidungsstück werden Mangrovenbäume gepflanzt, die nach Angaben der jungen Unternehmer deutlich mehr CO2 absorbieren, als für die Herstellung ihrer Artikel ausgestoßen wurde.

App von „Love my earth“ soll Informationen zu den Kleidungsstücken liefern

Dazu entwickeln Timo Perschke und Nils Karlsson Graeper gerade eine App, die Waschzettel an Kleidung überflüssig macht. Zusammen mit Mitarbeiterin Inga Schaale demonstriert Timo Perschke, wie das funktioniert. Ähnlich wie bei einem QR-Code liest die App über eine Bilderfassungs-Software digitale Informationen des Kleidungsstückes: etwa wo es gefertigt wurde oder wie viele Mangrovenbäume dafür gepflanzt wurden. „Ab dem 5. Mai können unsere Mitglieder die neue App nutzen“, verspricht Timo.

Doch bei „Love my earth“ kann man nicht nur kaufen, sondern auch leihen. Wer Mitglied ist, bekommt die Surfausrüstung kostenlos zur Miete. Und man kann mitmachen, beispielsweise beim Müllsammeln am Strand.

Weil die Community wächst und das Personal auf dem Land knapp ist, zieht es „Love my earth“ aus Schönberg in die Landeshauptstadt. Ab Mai wird ein Büroladen in der Kehdenstraße in Kiel bezogen.