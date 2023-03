﻿Nationalpark Ostsee: Landwirte fürchten um ihre Existenz

Das Umweltministerium in Schleswig-Holstein plant einen Nationalpark Ostsee. Doch nicht nur die Fischer fürchten um ihre Existenz. Auch die Landwirte machen sich Sorgen. Vor allem die, die sowohl Felder bewirtschaften als auch in der Tourismusbranche sind.

Das Umweltministerium in Schleswig-Holstein plant einen Nationalpark Ostsee, in dem es auch Nullnutzungszonen geben könnte.

Kreis Plön. „Feriengemeinde Blekendorf“ steht auf einem Schild am Ortseingang. Doch einige Landwirte, die gleichzeitig in der Tourismusbranche arbeiten, fürchten, dass das bald Vergangenheit sein könnte.

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) plant Teile der Ostsee zu einem Nationalpark zu gestalten. Zum Schutzgebiet soll die gesamte schleswig-holsteinische Ostseeküste mit Ausnahme der Zufahrten zu den Häfen Flensburg, Eckernförde, Kiel und Lübeck gehören. Im Gespräch sind auch sogenannte Nullnutzungszonen, in denen die Natur sich selbst überlassen wird. Die genauen Pläne will Tobias Goldschmidt in den kommenden Monaten mit Naturschützern und Meeresnutzern diskutieren.

Hohwachter Bucht: Landwirte fürchten um Tourismusstandort

Doch schon jetzt machen sich erste Sorgen breit. Adelheid Bauer betreibt in der Gemeinde Blekendorf einen Campingplatz und bewirtschaftet gleichzeitig 320 Hektar Land auf dem Hof Sehlendorf. Sie fürchtet wegen der Nationalpark-Pläne um ihre Existenz. „Die Frage ist, ob Campingplätze weiterhin erlaubt sind“, sagt sie. Ebenso sei fraglich, wie ihre Gäste dann die Ostsee nutzen dürfen.

Adelheid Bauer fürchtet, dass sie den Campingplatz aufgeben muss, wenn der Nationalpark Ostsee kommt. © Quelle: Jorid Behn

675 Dauercamper seien auf ihrem Campingplatz. „Viele von ihnen haben ein Motorboot, paddeln auf der Ostsee, surfen oder kiten. Sie kommen hierher, weil sie ihren Wassersport hier betreiben können“, erklärt sie. Sollte das mit dem Nationalpark Ostsee eingeschränkt werden, fürchtet sie, dass keine Gäste mehr kommen und sie den Campingplatz schließen muss.

Genauso fürchtet Adelheid Bauer, dass dann weitere Beschränkungen bei der Düngung in der Landwirtschaft eingeführt werden. „Wir haben schon jetzt irre hohe Auflagen“, sagt sie. Dass die Probleme in der Ostsee durch die Überdüngung seitens der konventionellen Bauern kämen, sei nicht wissenschaftlich belegt.

„Dünger ist wirklich teuer. Kein Bauer hat ein Interesse daran, dass der Dünger irgendwo anders hingeht als direkt zur Pflanze“, sagt Adelheid Bauer. Sie dürften schon jetzt nicht bei Regen oder Frost düngen. „Wovon soll Schleswig-Holstein leben, wenn der Tourismus und die Landwirtschaft eingeschränkt werden?“, fragt sie. „Es sind noch etliche Fragen offen, deren Antworten wir nun abwarten müssen.“

Nabu Kreis Plön: Noch sind die Pläne nicht ausgestaltet

Dass zunächst die offnen Fragen mit allen Beteiligten diskutiert werden müssen, sieht auch Carsten Pusch aus dem Landesvorstand des Nabu so. „Noch sind die Pläne nicht ausgestaltet.“ Daher stört ihn auch, dass schon jetzt so negativ über die Pläne diskutiert wird. Der Nationalpark Ostsee sollte vielmehr als eine Chance gesehen werden, Wirtschaft und Naturschutz zu vereinen. Es sollte zunächst ergebnisoffen diskutiert werden. „Wir sollten gemeinsam denken, wie wir uns als Region präsentieren können“, sagt Pusch.

Doch egal ob Nullnutzungszonen an der Hohwachter Bucht oder eine andere Ausgestaltung eines Nationalparks: Bettina von Buchwaldt vom Gut Neudorf fragt sich, was ein Nationalpark an der Hohwachter Bucht für einen Effekt haben soll. Sie fürchtet, dass sie dann bei der Gestaltung der Region nicht mehr mitbestimmen könnten, weil vieles aus Berlin oder Brüssel bestimmt werde.

Bettina von Buchwaldt bewirtschaftet Ackerflächen und vermietet Wohnungen, vor allem an Zweitwohnungsbesitzer aus Großstädten. „Hohwacht ist extrem ländlich und dünn besiedelt. Wir leben hier mit der Natur“, sagt sie. Derzeit sei die Hohwachter Bucht vom sanften Tourismus geprägt und daran möchte sie festhalten.

Der Nationalpark aber könnte entweder massiv Touristen anziehen oder mit der Einführung von Nullnutzungszonen, die derzeitigen Touristen verschrecken. „Wenn die Touristen abends nicht mehr am Strand spazieren gehen können, kommen viele vermutlich nicht mehr an die Ostsee“, sorgt sich Bettina von Buchwaldt. Dabei sei das viel klimaschonender, als auf die Malediven zu fliegen.