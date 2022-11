﻿Nationalpark Ostsee: So denkt man an der Hohwachter Bucht über die Pläne

Das Land Schleswig-Holstein könnte schon 2025 einen Nationalpark Ostsee ausweisen. Die Gemeinden an der Hohwachter Bucht (Kreis Plön) lägen mittendrin. Was sagen Bürgermeister und Naturschützer vor Ort zu einem Nationalpark?

Kreis Plön. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) schlägt die Schaffung eines Nationalparks Ostsee vor. Seine Pläne sind vor allem für die Hohwachter Bucht von Bedeutung, weil es hier noch sehr viel naturnahe Strandabschnitte gibt. Langfristig soll die Hälfte der Fläche der Natur überlassen werden. Wie sehen das die Betroffenen aus der Region?

Hohwachts Bürgermeister Karsten Kruse (Wählergemeinschaft Hohwacht) spricht von einem "kommunikativen Desaster". Über einen Bericht der Kieler Nachrichten hat er von den Ostsee-Nationalparkplänen erfahren. Er hätte sich gewünscht, vorab informiert worden zu sein.

Bürgermeister von Hohwacht zum Nationalpark Ostsee: „Es wird Einschränkungen geben“

Karsten Kruse ist fest davon überzeugt: Es wird Einschränkungen geben. „Wenn es keine Einschränkungen gibt, bräuchte man keinen Nationalpark.“ Was genau das für Hohwacht bedeutet, weiß er nicht. Wenn er spekulieren sollte, könnte die Sperrung des Strandes zwischen Genueser Schiff und Hafen Lippe möglich sein. Die Sperrzone am Auslauf des Sehlendorfer Binnensees könnte vergrößert werden. Auch Flächen auf der Ostsee könnten zukünftig für Segel- und Motorboote gesperrt werden. „Das ist aber alles Spekulation.“

Auf der anderen Seite blickt Kruse an die Nordsee: „Der Naturpark Wattenmeer funktioniert ja auch. Man muss aber mit uns sprechen.“

Bürgermeister von Behrensdorf: „Ich gerate nicht in Panik“

Der Bürgermeister von Behrensdorf, Manfred Krumbeck (SPD), fast seine Haltung so zusammen: „Wir müssen aufpassen, dass wir vom Land nicht überrollt werden, aber in Panik gerate ich auch nicht.“

Behrensdorf ist eine Urlaubsgemeinde mit einem naturnahen Strand und dem Naturschutzgebiet Kleiner Binnensee. Krumbeck: "Es gab bei uns schon immer Spannungen zwischen Naturschutz, Küstenschutz, Tourismus und Landwirtschaft." Ein Beispiel: Während der Brutzeit ist ein Strandabschnitt gesperrt. Die Spaziergänger müssen auf einen Bohlenweg auf der Düne ausweichen – was wiederum viele als Erlebnis empfinden.

Mit Auswirkungen auf die Zahl der Urlauber rechnet er im Fall einer Ausweisung des Nationalparks nicht. „Ich kann nicht erkennen, dass der Tourismus an der Nordsee am Nationalpark zerbrochen ist.“ Dort habe es zu Beginn auch viel Kritik am Nationalpark gegeben. Davon höre er heute nichts mehr.

Ein Reizwort in der Diskussion um einen Nationalpark ist „Nullnutzungszonen“ – Gebiete, die nicht mehr betreten werden dürfen. Tatsächlich gibt es so etwas bereits in den letzten Jahren an der Hohwachter Bucht. Bisher offene Strandabschnitte wurden für den Naturschutz gesperrt.

Gesperrter Strand von Schmoel: Die Rückkehr der Zwergseeschwalben

Ein Beispiel ist das Naturschutzgebiet Strandseenlandschaft Schmoel. Gebietsreferent Peter Zeelen vom Naturschutzbund (Nabu) ließ 2020 erstmals den naturnahen Strand im Sommer unmittelbar vor dem Schutzgebiet auf einer Länge von rund einem Kilometer sperren. Auch er blieb außen vor und betrachtete die Entwicklung durch das Fernglas.

Die Ruhe freute die Bodenbrüter, wie Zeelen berichtet. Die Population der Sandregenpfeifer ist dank des menschenfreien Strandes gewachsen. Die Zwergseeschwalben sind in ihr früheres Brutgebiet am Strand zurückgekehrt. Zeelen beobachtete auch wieder Austernfischer oder Rastvögel, die sich an der Ostsee einfach nur ausruhten.

Gab es Probleme mit Badegästen vom direkt angrenzenden Schönberger Strand oder Wanderern am Wasser? „Die Sperrung des Strandes wurde allgemein akzeptiert“, sagt Zeelen. Niemand habe ihn darauf angesprochen. Auch gab es keine Fußspuren im Sand in der Tabu-Zone. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Besucher die Schutzzone für die Vögel respektieren.

Den Nationalpark Ostsee findet der Gebietsbetreuer Zeelen „eine tolle Sache“ – wenn er denn kommt. Er findet es schade, dass das Projekt jetzt schon wieder schlechtgeredet wird.