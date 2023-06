﻿Erfolge im Naturschutzgebiet Bottsand: Das große Glück des Vogelwarts

So wird man Vogelwart auf Bottsand

Die Vogelwärterhütte im Naturschutzgebiet Bottsand ist zur Brutzeit der Seevögel von Mitte Mai bis Anfang August durchgehend bewohnt. Ehrenamtliche Vogelwarte reisen aus ganz Deutschland an, um das Leben in der Brutkolonie für jeweils zwei Wochen zu überwachen und das Brutgeschehen zu dokumentieren. In diesem Jahr kommen die Freiwilligen unter anderem aus dem Harz, aus der bayrischen Rhön und aus Wien. Ein Vogelwart sollte sich unter einfachen Bedingungen selbst versorgen und mit der Einsamkeit im Schutzgebiet zurechtfinden können. Auch vogelkundliche Kenntnisse sind von Vorteil. Wer Interesse hat, sich als Vogelwart auf dem Bottsand, als ehrenamtlicher Helfer oder Helferin im Gebiet oder in der nahe gelegenen Nabu-Station zu engagieren, kann sich bei Carsten Harrje vom Naturschutzbund per E-Mail an harrje@gmx.de melden.