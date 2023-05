﻿Neuer Speicher in Preetz: 4,4 Millionen Euro für 3,2 Millionen Liter Wasser

Preetz. Draußen zwitschern die Vögel, drinnen dröhnt der Lärm der Pumpen. Neugierig wandern die Besucherinnen und Besucher durch den neuen Trinkwasserspeicher in Preetz. Der Behälter löst die Wasserkammern auf dem ehemaligen Wasserwerksgelände ab. Mit dem Neubau wollen die Stadtwerke Kiel die Wasserversorgung für die rund 16 000 Menschen in Preetz sichern.

Die Anlage läuft bereits seit knapp einem Jahr, berichtet Pressesprecher Sönke Schuster. Nach Abschluss der Arbeiten rund um das Gebäude hatte der Energieversorger nun die Nachbarinnen und Nachbarn sowie Kommunalpolitikerinnen und -politiker zur offiziellen Einweihung mit Bratwurst, Eis und Besichtigungen eingeladen.

Trinkwasserspeicher in Preetz umfasst 3200 Kubikmeter

Schuster bedankt sich für das Verständnis und die Geduld der direkten Anlieger. „Die Arbeiten für so ein Großprojekt laufen ja nicht ganz geräuscharm ab.“ Der eine oder andere Nachbar nutzt den Besuch für Fragen. „Werden die Krampfadern noch angemalt?“, will jemand wissen und deutet auf die Struktur der Außenmauern. Schuster verneint und erläutert, dass darauf ein Auenwald dargestellt werde.

Mit dem 3200 Kubikmeter großen Trinkwasserspeicher werde die Differenz zwischen der geförderten und der benötigten Wassermenge ausgeglichen, erläutert der Stadtwerke-Sprecher. Nachts, wenn wenig verbraucht werde, fließe das Trinkwasser in die Behälter. Während der Verbrauchsspitzen am Morgen sichere es dann zusätzlich die Trinkwasserversorgung in den Haushalten. „Wenn Sie morgens duschen und die produzierte Menge nicht ausreicht, nehmen wir den Speicher“, erklärt er den Gästen.

Der Trinkwasserspeicher bestehe aus zwei 1600 Kubikmeter großen Wasserkammern, die neben der Versorgungssicherheit auch das Trinkwassernetz in Preetz stabilisierten. Der neue Standort füge sich optimal in die Wasserversorgungsstruktur der Stadtwerke ein. So seien beispielsweise die notwendigen Rohrleitungen in direkter Nähe vorhanden gewesen.

3,2 Millionen Liter Trinkwasser sind der Tagesbedarf in Preetz

Die Speicher fassen 3,2 Millionen Liter Wasser. „Das entspricht ungefähr dem Tagesverbrauch von Preetz“, so Schuster. Sollte es mal zu einem Komplettausfall kommen – wobei Schuster das Risiko nur als theoretisch einstuft –, könnte Preetz von Kiel aus versorgt werden. Die Landeshauptstadt liege 20 Meter höher. So könnte das Trinkwasser über einen Bypass am Behälter vorbeifließen.

Damit das Trinkwasser für die rund 330 000 Menschen im 235 Quadratkilometer umfassenden Versorgungsgebiet der Stadtwerke Kiel jederzeit ausreichend zur Verfügung stehe, betreibe das Unternehmen insgesamt vier Wasserwerke, so Schuster. „Schon das aus einer Tiefe von über 230 Metern geförderte Rohwasser ist von bester Qualität.“ Dies bereite der Energieversorger in einem rein natürlichen Prozess zum einwandfreien Kieler Trinkwasser auf.

Altes Wasserwerk in Preetz ist schon ein Lost Place

Nach der Begrüßung dürfen die Gäste zu Führungen starten. Neugierig besichtigen sie nicht nur das neue Gebäude, sondern auch das bereits 1985 stillgelegte Wasserwerk. „Das ist schon fast ein Lost Place“, meint Schuster.

Das Wasserwerk war vor 94 Jahren eröffnet worden. 1974 hatten die Stadtwerke Kiel die Anlage von der Stadt Preetz übernommen. Allerdings hatte die in den Preetzer Brunnen geförderte Flüssigkeit zu viele Huminstoffe enthalten. Das Gebäude wurde deshalb 1985 geschlossen, die Versorgung erfolgt seitdem vom Wasserwerk Schulensee.

Genutzt wurden anschließend nur noch die drei alten Speicher mit einem Gesamtvolumen von 1800 Kubikmetern. Was in Zukunft mit dem alten Wasserwerk passiere, könne er nicht sagen, so Schuster. Es gebe noch keine konkrete Planung.

Wer Interesse an einer Führung hat, kann sich per E-Mail an presse@stadtwerke-kiel.de melden.