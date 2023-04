﻿Neubau mit Containerlösung für Gymnasium in Heikendorf? Ärger über Studie

Wie sieht die Zukunft des Gymnasiums in Heikendorf aus? Eine Machbarkeitsstudie im Auftrag des Kreises Plön als Träger der Schule favorisiert einen Neubau an gleicher Stelle inklusive Containerlösung für die Bauzeit. In Heikendorf ist man nicht begeistert.

Die Heinrich-Heine-Schule in Heikendorf ist in die Jahre gekommen.

Machbarkeitsstudie in der Kritik

Heikendorf. Die Heinrich-Heine-Schule (Gymnasium) in Heikendorf ist sanierungsbedürftig. Es muss dringend etwas getan werden, darüber sind sich der Kreis Plön als Träger der Schule und Heikendorf als Standortgemeinde einig. Doch die Überlegungen für einen Neubau an gleicher Stelle, wie es eine Machbarkeitsstudie im Auftrag des Kreises Plön empfiehlt, sorgt in Heikendorf für Ärger.

Alexander Orth, Fraktionsvorsitzender der SPD in Heikendorf, ist entsetzt. „Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie halte ich für einen riesengroßen Unsinn“, sagt er. Dieses sieht vor, mit einer Belastung des Kreises Plön von 110 Millionen Euro in 25 Jahren (reine Baukosten: 61 Millionen Euro) einen Neubau genau dort zu realisieren, wo die Schule bereits steht. Das würde laut Studie bedeuten, dass die rund 1000 Schülerinnen und Schüler während der Bauzeit in 350 Containern untergebracht werden müssten.

„Für mich gleicht das einem Vergehen an den Kindern“, mokiert sich Orth. Er könne über diese Empfehlung nur den Kopf schütteln, auch weil der organisatorische sowie technische und finanzielle Aufwand für eine Containerlösung enorm wären. Man bräuchte für 350 Container laut Gutachten eine geschätzte Grundfläche von 16 000 Quadratmetern. „Das ist völlig absurd.“

Einigkeit in den Heikendorfer Fraktionen: Gymnasium sollte ohne Containerlösung neu gebaut werden

Alexander Orth wirbt dafür, den Standort am Krischansbarg, der zuletzt im Rahmen einer Wohnungsbauentwicklung mit der BIG Gruppe in Kiel im Fokus war, nicht aus den Augen zu verlieren. Obwohl das Projekt von der Gemeinde Heikendorf zwischenzeitlich auf Eis gelegt wurde. „Man müsste mit dem Entwickler und dem Eigentümer der Fläche ins Gespräch gehen.“

Auch Thure Spitz von der UWH bevorzugt diese Lösung für die Heinrich-Heine-Schule. „Ein Neubau an anderer Stelle ist die günstigste Variante, weil man auf eine Interimslösung mit Containern verzichten kann“, sagt er. Für eine schnelle Umsetzung auf dem Krischansbarg sollten sich „alle Player einmal zusammensetzen“.

Hans-Herbert Pohl, stellvertretender Bürgermeister in Heikendorf sowie Fraktionsvorsitzender der CDU, hält dieses Szenario für unrealistisch. „Eigentümer und Entwickler sind für das Projekt Krischansbarg bereits in wesentliche Vorleistungen gegangen. Warum sollten sie mit der Abgabe des Grundstücks einverstanden sein, wenn sie nicht wissen, wie es in fünf Jahren mit dem Projekt weitergeht?“

Neubau der Heinrich-Heine-Schule: Suche nach neuen Standorten in Heikendorf

Pohl bringt eine neue Idee ins Spiel. Der Neubau des Gymnasiums könnte seiner Meinung nach auf dem jetzigen Schulhof (Grundstück vom Kreis Plön) und der angrenzenden Buswendeschleife (Grundstück von der Gemeinde Heikendorf) umgesetzt werden. Somit würde man „eine aufwendige Containerlösung“ umgehen.

„Der Kreis und die Gemeinde kämen sicherlich für eine schnelle Lösung zusammen“, so Pohl. Einen weiteren Vorteil sieht Pohl bei dieser Variante in der Möglichkeit, den bereits sanierten naturwissenschaftlichen Trakt der Schule zu erhalten und mit dem Neubau zu verbinden.

Zustimmung für einen teilweisen Erhalt gibt es von Nicola Specker, Fraktionsvorsitzende der Grünen in Heikendorf. „Ein kompletter Neubau ist finanziell die günstigste Variante, aber auch die mit dem höchsten CO2-Ausstoß“, sagt sie. Der Vorschlag mit der Buswendeschleife sollte laut Specker zügig in der Gemeinde Heikendorf besprochen werden, um die Fläche dem Kreis Plön zeitnah anbieten zu können.

„Es ist nämlich nicht wahr, wie schon behauptet wurde, dass wir die Bösen sind, die das Gymnasium und den Krischansbarg verhindern wollen“, betont Specker. Die Grünen hatten zusammen mit FDP und UWH für die Aussetzung der Krischansbarg-Pläne für einen Zeitraum von fünf Jahren gestimmt.