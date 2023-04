﻿In Selent entsteht ein Häuser-Mix mit 100 neuen Wohneinheiten

Selent. Einen regelrechten Boom erlebt die Gemeinde Selent mitten im Kreis Plön. Schon in den vergangenen Jahren waren die Einwohnerzahlen stark auf jetzt 1850 gestiegen, demnächst könnte die 2000er-Marke geknackt werden. Auf der Küsterredderkoppel entsteht ein Neubaugebiet als Verbindung zwischen dem Wohngebiet Wiesenau und dem Ortskern. Nun erfolgte der erste Spatenstich als symbolischer Auftakt für die Erschließung.

„Wir sind sehr froh, dass wir unser Ziel, in Selent bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, umsetzen können“, sagte Bürgermeisterin Sabine Tenambergen. Geplant sind auf der Fläche am Wehdenweg, die mit einer Ringstraße an den vorhandenen Kreisel angeschlossen wird, verschiedene Wohnformen. „Eine einfache Bebauung nur mit Einfamilienhäusern können alle. Bei uns war es politisch gewollt, dass so eine Mischung entsteht.“

Neues Baugebiet Küsterredderkoppel: Selent hat eine gute Infrastruktur

Die Bürgermeisterin und ihr Stellvertreter René Hendricks betonten, dass die nötige Infrastruktur in Selent vorhanden sei. Der Kindergarten wurde erweitert. Es gibt eine Gemeinschaftsschule, Ärzte, Apotheke, Gasthof, Supermarkt und Discounter sowie weitere Geschäfte.

Die Erschließung übernimmt die Wiro Grundbesitz GmbH aus Flintbek. „Auf dem ersten Baufeld ist Geschosswohnungsbau mit 23 Wohnungen geplant“, berichtete Geschäftsführer Thomas Wiggering. Auf dem zweiten Baufeld entsteht ein genossenschaftliches Wohnprojekt, auf den anderen Flächen werden Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser gebaut.

Dabei werde Wert auf ökologische Projekte gelegt, sagte Guido Attabra von der Massivhausfirma Viebrockhaus. „Wo Gründächer gewünscht sind, werden wir sie auch bauen.“ Außerdem sollen Photovoltaik-Anlagen installiert werden. In den Einfamilienhäusern könnten auch zwei Wohnungen entstehen.

Das genossenschaftliche Wohnprojekt Fleur de Selent übernimmt die Ting Projekte GmbH aus Schwentinental, die in den vergangenen zehn Jahren über 20 solcher Wohngenossenschaften umgesetzt hat, zuletzt in Lütjenburg, wie Kai-Uwe Back (Geschäftsleitung) berichtete.

Neubaugebiet in Selent: Genossenschaftliches Projekt mit 40 Wohnungen

In Selent sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils 20 Wohnungen errichtet werden. Planung, Bau, Beratung und Begleitung der Mitglieder würden von Ting organisiert. Back: „Mit dem Einzug übernehmen die Mitglieder dann selbst die Verantwortung und finden hoffentlich in einer schönen Gemeinschaft zusammen.“

„Das Baugebiet ist super gelegen mit einer gesunden Durchmischung. Für alle Wohnformen ist bereits eine Nachfrage da“, so Wiggering. „Die ersten Käufer können in fünf bis sechs Monaten auf ihre Grundstücke, dann kann der Hochbau beginnen.“

Die Baufirma Karstens beginne nun mit dem Verlegen von rund 1200 Metern Rohrleitungen für die Regen- und Abwasserkanäle, danach werde die Baustraße hergestellt, erläuterte Projektleiter Thilo Rux. Insgesamt würden 7000 Kubikmeter Boden bewegt.

Das Niederschlagswasser fließe in ein Regenrückhaltebecken. „Das war unsere oberste Prämisse: Kein Tropfen Regen fließt in den Ort“, sagte Bürgermeisterin Tenambergen. „Sonst hätten wir uns unsere millionenteure Sanierung der Regenwasserleitung sparen können.“

Breiter Grünsaum trennt Neubaugebiet Küsterredderkoppel von der Au

„Umweltbelange wurden von Anfang an groß geschrieben“, betonte Florian Liedl vom Planungsbüro Alse. Angelegt werde ein außergewöhnlich breiter Grünsaum zur Au, der als naturnaher Erholungsraum dienen soll. Die Ausgleichsfläche werde innerörtlich am Selenter See realisiert. Die Wiese schließe direkt an ein Gehölz an und sei eine Verstärkung für das Schutzgebiet Selenter See.