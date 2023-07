﻿Auf die Gemeinde Bösdorf kommen reichlich Aufgaben zu

Bösdorf. Vor fünf Jahren hatte die CDU in Bösdorf niemanden in den Reihen ihrer Gemeindevertreter, der den Posten des Bürgermeisters übernehmen konnte und wollte. „Da haben wir Engelbert Unterhalt von der SPD unterstützt“, sagt Georg Biss. Unterhalt trat aus Altersgründen im Mai nicht noch einmal zur Kommunalwahl an. Und die CDU wollte nun selbst den Bürgermeister stellen. Schließlich wurde sie wieder stärkste Kraft in der Gemeindevertretung. Georg Biss erklärte sich bereit, das Amt zu übernehmen. Der 59-Jährige wurde einstimmig gewählt.

Biss lebt seit 1989 auf Gut Friedrichshof im Ort Dodau, an der Gemeindegrenze. Er arbeitet als Handelsvertreter für die Firma Pioneer, berät Landwirte und verkauft Saatgut. An Wochenenden betreibt er mit seiner Frau Telse das Bauernhof-Café. Als Berufstätiger die Zeit für das Bürgermeisteramt zu finden, könnte anspruchsvoll werden. „Ich kann aber auch Arbeit delegieren, das halte ich für wichtig“, sagt er.

Mit der Familie musste dieser Schritt natürlich auch abgesprochen werden. Im vergangenen Jahr wurden Georg Biss und seine Frau gleich dreimal Großeltern. Ihn freut es, dass Sohn Henning mit Familie wieder auf den Hof ziehen wird – auf dem es ja auch noch einen Hofladen gibt, der betrieben werden muss.

Bösdorfs Gemeindevertreter kommen aus allen Ortsteilen

Als Bürgermeister möchte Biss alle Ortsteile der Gemeinde auf die Reise mitnehmen. Nicht ganz so einfach bei einer Flächengemeinde wie Bösdorf. In der Gemeindevertretung sitzen Kommunalpolitiker aus allen Ortsteilen – verteilt über die Fraktionen. „So kann jeder nach dem Rechten gucken, und ich kriege von überall Informationen“, rechnet sich Biss aus.

Die Gemeindevertretung ist bei der Kommunalwahl jünger geworden. Fünf neue Mitglieder sind jetzt dabei. Georg Biss arbeitet schon seit September 2010 mit, vorher war er (seit 1998) als bürgerliches Mitglied dabei. Am Wochenende – nach Café-Schluss – ist er mit den „Neuen“ durchs Gemeindegebiet gefahren. Örtlichkeiten zeigen, aber auch Probleme und die Grenzen. Und Vertrauen aufbauen. „Neue Besen kehren anders“, sagt Biss und hat das Sprichwort absichtlich umformuliert. Die Flächen werden diese Besen gut schaffen, aber er ist sich sicher, auch in die Ecken gut zu kommen.

Baustart in Kleinmeinsdorf soll noch dieses Jahr sein

Nach den wichtigsten Aufgaben für die nächsten fünf Jahre gefragt, nennt Biss den Haushalt der Gemeinde. „Der ist in geordneten Bahnen, aber das wollen wir auch weiter so erhalten“, erklärt er. Noch in diesem Jahr soll im Neubaugebiet „Vorderster Kamp“ in Kleinmeinsdorf Baustart sein.

Rund 20 Wohneinheiten (Einzel- und Doppelhäuser) sollen dort entstehen. Er hofft trotz angespannter wirtschaftlicher Lage, dass Bösdorf viele Neubürger bekommt. Zurzeit hat die Gemeinde gut 1300 Einwohner. Straßensanierungen stehen in der gesamten Gemeinde Bösdorf an. „Zum Teil sind die Straßen noch aus den 1970er-Jahren …“ Und der Kindergarten wird eine große Aufgabe für Bösdorf werden.

Georg Biss würde gerne Bürgermeister-Sprechstunden im Gemeinderaum in Kleinmeinsdorf anbieten, vielleicht ein- oder zweimal im Monat. In den nächsten Wochen will er sich auch bei allen Institutionen und Vereinen in der Gemeinde vorstellen, natürlich auch mit den Fraktionsvorsitzenden sprechen. Und in seiner Freizeit, wenn er denn noch welche hat? „Da gehe ich gerne zur Jagd“, antwortet er. Zeit muss aber auch für die Enkelkinder und den Rest der Familie bleiben.

KN