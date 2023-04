﻿Neue Bahnhaltepunkte in Preetz kommen nicht vor Sommer 2025

In Zukunft sollen drei Züge auf einmal in Preetz halten können. Dafür wird ein Bahnsteig verlängert.

Preetz. Als erstes sprach Jochen Schulz vom Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (Nah.SH) das an, was nicht so gut lief auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Lübeck: die Betriebsübernahme durch das Eisenbahnverkehrsunternehmen Erixx. Dann berichtete er im Ausschuss für Hoch- und Tiefbau in Preetz über weitere Verzögerungen beim geplanten Streckenausbau mit zwei zusätzlichen Haltepunkten in Preetz. „Klar ist, dass es nicht vor Sommer 2025 losgeht“, kommentierte Ausschussvorsitzender Jörg Fröhlich den Bericht.

„Preetz hat sicher darunter gelitten“, beschrieb Schulz die ersten Monate mit Erixx, die durch Zugausfälle und Verspätungen geprägt waren und viele Pendler genervt hatten. „Eigentlich ist Erixx ein erfahrenes Unternehmen, aber hier hat es nicht gut geklappt“, sagte er.

Akkuzüge auch zwischen Kiel und Lübeck

Positive Nachrichten brachte Schulz aber auch mit. Ab Ende August sollen die neuen FLIRT-Akkuzüge anrollen. Die elektrischen Triebwagen würden an bestehenden Oberleitungen geladen. „Dann wird es auch besser werden“, versprach er. Die Züge hätten ein deutlich leiseres Fahrverhalten, einen größeren Sitzabstand und eine bessere Barrierefreiheit. Die Höchstgeschwindigkeit liege bei 160 Stundenkilometern, derzeit betrage sie 120 km/h.

Die Ertüchtigung der Bahnstrecke zwischen Kiel und Lübeck soll ab Sommer 2025 starten. Das Projekt habe sich immer wieder verzögert, das liege an der Überlastung der Genehmigungsbehörden und Priorisierung anderer Strecken, erklärte er. Für den neuen Halt an der Klinik Preetz gebe es bereits Planungsrecht, dort könnte sofort gebaut werden. Doch der Bau soll zeitgleich mit dem Halt in Preetz-Nord auf der Glindskoppel erfolgen, wenn die Bahnstrecke für die Ertüchtigung sowieso gesperrt werde.

Hauptbahnhof Preetz mit drei Bahnsteigkanten an zwei Gleisen

Der „Hauptbahnhof Preetz“, wie er ihn nannte, soll mit zukünftig drei Bahnsteigkanten an zwei Gleisen umgestaltet werden. Dafür müsse der Hausbahnsteig verlängert werden, damit dort zwei Züge gleichzeitig stehen und drei Züge pro Stunde fahren könnten. Der Pendelzug halte ein Stück vom Bahnhofsgebäude entfernt in Richtung Feuerwehrhaus. Die Unterführung soll Aufzüge erhalten.

Als Beispiel für den künftigen Fahrplan nannte er die Stunde ab 17 Uhr: Abfahrt in Kiel um 17.02 Uhr mit Halt in Elmschenhagen, Ostseepark, Raisdorf, Preetz-Nord, Preetz-Klinik und Ankunft am Bahnhof Preetz um 17.23 Uhr; Abfahrt in Kiel um 17.18 Uhr ohne Zwischenhalt mit Ankunft in Preetz um 17.29 Uhr; Abfahrt in Kiel um 17.45 Uhr mit einem Halt in Raisdorf und Ankunft in Preetz um 17.59 Uhr. „Der Halbstundentakt wird bis Mitternacht ausgedehnt“, kündigte Schulz außerdem an.

„Die nächste Etappe wäre dann eine S-Bahn in Kiel“, blickte er in die Zukunft. Für das aufwendige Projekt gebe es noch keine Finanzierung. „Es wäre auch nicht zu stemmen, wenn wir alles zweigleisig ausbauen müssten.“ Notwendig wären aber ein zweigleisiger Ausbau zwischen Kiel und Elmschenhagen sowie ein Kreuzungsbahnhof im Ostseepark. Die S-Bahn soll jede halbe Stunde fahren.

„Wir hatten ja im vergangenen Sommer schon drei Züge pro Stunde, als der Theodor-Heuss-Ring wegen einer Baustelle gesperrt war“, sagte Ausschussmitglied Henning von Schöning. So manche Verbindung sei aber ausgefallen, wenn ein anderer Zug Verspätung gehabt habe. „Es wäre also schön, wenn es eine zusätzliche Ausweichmöglichkeit gebe.“Das sei ja nur ein Provisorium gewesen, argumentierte Schulz: „Das hier ist auf größere Stabilität ausgelegt.“