﻿Neue Wählergemeinschaft: „Moin Schellhorn“ fordert mehr Transparenz in der Gemeindepolitik

Mangelnde Transparenz bei politischen Entscheidungen: Diesen Vorwurf hatte Lars Schildknecht häufiger von Bürgerinnen und Bürgern in Schellhorn gehört. Nun gründete er zusammen mit weiteren Mitstreitern die neue Wählergemeinschaft „Moin Schellhorn“.

Schellhorn. Bisher sitzen die CDU und die Wählergemeinschaft (SWG), die mit Kai Johanssen den Bürgermeister stellt, in der Gemeindevertretung von Schellhorn. Nun will die neu gegründete Wählergemeinschaft „Moin Schellhorn“ bei der Kommunalwahl im Mai mitmischen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

18 Mitglieder hatten sich zu der neuen Wählergemeinschaft zusammengeschlossen. „Moin Schellhorn steht für: Miteinander, offene und transparente Politik sowie für innovative und nachhaltige Lösungen“, erklärt Vorsitzender Lars Schildknecht. Nach der Gründung seien bereits weitere Mitglieder hinzugekommen. „Mit Moin Schellhorn wird die politische Vielfalt in der großen Gemeinde gestärkt“, so Schildknecht.

Neue Wählergemeinschaft in Schellhorn: Kritik an mangelnder Transparenz

Er habe in den vergangenen Jahren immer wieder aus Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern erfahren, dass diese unzufrieden seien mit den politischen Entscheidungen, sagt Schildknecht. Dabei sei oft auch mangelnde Transparenz in der Gemeindepolitik kritisiert worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit seinen 52 Jahren gehöre er bereits zu den älteren Kandidaten in der Wählergemeinschaft „Moin Schellhorn“. Damit breche man erfreulicherweise einen landesweiten Trend. „Nur in einer gut funktionierenden Gemeinschaft, in der alle Altersgruppen von der Schülerin bis zum Pensionär vertreten sind, können wirklich alle Menschen erreicht und gehört werden.“

Themen von „Moin Schellhorn“: Kinderbetreuung, sichere Straßen, Bebauung, Umwelt

Die Wählergemeinschaft „Moin Schellhorn“ will sich unter anderem für bedarfsgerechte Kinderbetreuung, Jugendarbeit und betreutes Wohnen einsetzen. Weitere Themen seien sichere, saubere Straßen und die Bebauung. Außerdem wolle die Wählergemeinschaft mit innovativen und nachhaltigen Lösungen in der Umweltpolitik tätig werden.

Lesen Sie auch

Zunächst will sich die Wählergemeinschaft nun mit einem Flyer in der Gemeinde vorstellen, bevor dann das Wahlprogramm bekanntgegeben werde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kandidatinnen und Kandidaten von „Moin Schellhorn“: Lars Schildknecht, Franziska Kaczmarczyk, Steffen Kaczmarczyk, Sandra Limberg, Philipp Langfeldt, Daniela Bahr, Alex Schulze, Björn Kalinowski, Ines Matje, Nils Kristoffer Matje-Kruse und Franziska Spieker.