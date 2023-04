Motorische Fähigkeiten verkümmern

Freude bei den 28 Schülerinnen und Schülern der Klasse 4 a an der Grundschule Schellhorn: Alle haben die Prüfung bestanden und ihre Fahrradführerscheine in der Tasche. Wenn das doch immer so wäre. Verkehrsexperten beklagen: Unsere Kinder können nicht mehr Fahrrad fahren! Woran das liegt.