﻿Neue Windkraftanlagen im Kreis Plön: Kampf um den Schutz der Seeadler

Stadtvillen oder Natur?

Biotope am Trammer See: So entscheidet sich die Plöner Ratsversammlung

Natur oder Stadtvillen am Trammer See in Plön? Darüber diskutierte eifrig die Ratsversammlung. Ein Investor bat darum, einige Flächen aus dem Biotopschutz zu entlassen, um mehr Bauplätze zu haben. Nach kontroverser Debatte fiel die Entscheidung im Rat in Plön sehr knapp aus.