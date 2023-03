﻿Architekten-Vorschlag: So könnte die Strandstraße in Alt-Hohwacht aussehen

Wie sollen die neuen Ferienwohnungen in Alt-Hohwacht aussehen? Ein Siegerentwurf aus einem städtebaulichen Wettbewerb liegt vor. Im Bauausschuss wurden die Pläne vorgestellt. Die Umsetzung des Projektes hängt aber von einer Frage ab, die in Hohwacht umstritten ist.

So könnte die obere Strandstraße am Ostseeufer in Alt-Hohwacht nach den Vorstellungen der Architekten aussehen.

Hohwacht. Im Streit um den Bau von neuen Ferienwohnungen in Alt-Hohwacht ist die Gemeinde Hohwacht einen Schritt weiter. Es liegt ein Siegerentwurf aus dem städtebaulichen Wettbewerb vor, der mit den bisherigen Plänen bricht, aber als kreativ gelobt wird.

In der Sitzung des Bauausschusses zeichnete sich ab: Die Frage, ob überhaupt gebaut wird, hängt von den Parkplätzen ab.

Das Architekturbüro „Studio-Mauer“ aus Hannover ist Sieger des Wettbewerbs. Die junge Firma arbeitete dabei mit einem Landschaftsarchitekten aus München zusammen. Und sie geht unkonventionelle Wege. Statt großer Gebäudekomplexe setzt sie auf sechs kleinere Objekte mit begrünten Höfen dazwischen. „Es soll keine langen Fassaden geben“, sagte Planer Niklas Staack bei der Vorstellung des Entwurfs.

Das passiert mit dem Autoverkehr in der Strandstraße in Hohwacht

Zum Konzept gehören Sichtachsen zu den Höfen und auf die Ostsee. „Das Quartier wollen wir einladend gestalten.“ Der Autoverkehr soll demnach weiter aus der Strandstraße herausgenommen werden. Ausnahme: die Anlieger. An zwei Stellen entstehen kleine Plätze.

Viel Wert legt der Entwurf auf begrünte Innenhöfe mit Bäumen. Die Dächer sollen unterschiedliche Formen und Höhen haben. Der Entwurf sieht eine zwei- und dreigeschossige Bauweise vor.

Das Büro Studio-Mauer legte zwei Vorschläge für die Parkplatz-Frage in Hohwacht vor. Einmal könnten Garagen auf einem benachbarten Parkplatz entstehen, der in Privatbesitz ist. Die andere Lösung: Die Stellplätze entstehen direkt in den Innenhöfen zwischen den Gebäuden. Die Frage blieb offen, ob dafür überhaupt genügend Platz ist. Ein weiterer Nachteil: Das Quartier verliert an Attraktivität.

Sechs kleinere Gebäude statt zwei großer an der Strandstraße ist der Ansatz der Gewinner des städtebaulichen Wettbewerbs. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn/Architekturbüro „Studio-Mauer“

Gemeindevertreter Aristide Hamann zweifelt daran. Er geht von 80 neuen Stellplätzen aus. Die sind gesetzlich vorgeschrieben. Dafür müsste der Investor etwa die Hälfte des Grundstückes reservieren. „Das sind alles versiegelte Flächen.“ Er plädierte für eine Parkplatz-Lösung außerhalb des Quartiers mit Ferienwohnungen.

Anna Vonnemann (Grüne) kritisierte die Vorgaben, die den vier am Wettbewerb teilnehmenden Büros gemacht wurden. Darin war von einem „Worst Case“ die Rede, der die Parkplätze an oder unter den Ferienwohnungen vorsieht. Als „Best Case“ sei als eine Lösung außerhalb der Bebauung bezeichnet worden. Vonnemann gehört zu denjenigen, die die Parkplätze vor den Ferienwohnungen wünschen.

Investor Benjamin Trautmann (hier mit Architektin Karen Kirchhof) ist zufrieden mit dem Gewinner-Entwurf des städtebaulichen Wettbewerbs. Er macht die Umsetzung aber von der Parkplatzfrage abhängig. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Investor Benjamin Trautmann von der Firma Domus findet den Siegerentwurf „sehr attraktiv“. Der Knackpunkt ist für ihn die Parkplatz-Frage. Sollten die Stellplätze auf den Grundstücken festgeschrieben werden, würde er einen Rückzieher machen. „Das heißt: keine Realisierung des Bauvorhabens.“ Die in die Jahre gekommenen Gebäude würden dann brach liegen.

Parkplätze in Hohwacht: Diese Vorschläge macht der Investor

Trautmann möchte die Parkplätze zum Beispiel auf einem Parkdeck oder in Garagen in der Nähe sehen. Dafür kämen der öffentliche Parkplatz in Alt-Hohwacht oder ein privater Parkplatz gleich daneben infrage.

Die Firma Domus hat unter anderem das ehemalige Strand-Hotel gekauft. Auf einer Fläche von 4000 Quadratmeter möchte sie in Alt-Hohwacht ein neues Quartier für Ferienwohnungen, Gastronomie und kleine Geschäfte entwickeln.

Wie geht es weiter? Der Siegerentwurf ist nur ein Vorschlag. Die Gemeindevertretung wird endgültig im April entscheiden, was gebaut werden darf und vor allem, wo die Parkplätze hinkommen.