﻿Heinz Möllers setzt sich für Behinderte ein

Plön. Noch ist er gar nicht im Amt, der neue Plöner Behindertenbeauftragte. Die Ratsversammlung soll Heinz Möllers Wahl erst am 4. Oktober bestätigen – vorher tagen die Kommunalpolitiker nicht. Trotzdem geht der 67-Jährige schon mit offenen Augen durch die Stadt. Denn er will nicht nur Mittler zwischen der Stadtverwaltung und den Menschen mit Behinderungen sein. Er will auch auf Missstände aufmerksam machen. Und er wurde schon fündig.

Heinz Möllers hat sich einiges vorgenommen. Die bisherige Inhaberin dieses Ehrenamtes, Ute Wacks, kann sich entspannt zurücklehnen. Mehr als zehn Jahre lang hat sie sich als Behindertenbeauftragte engagiert, sich zu Wort gemeldet. Die Kommunikation sei aber definitiv verbesserungswürdig, sagt sie.

Plön: Behindertenbeauftrage Ute Wacks ist bis Oktober im Amt

Möllers hat sich bereits zum Gespräch im Rathaus verabredet. Gewählt zum Beauftragten für Menschen mit Behinderungen wurde er Anfang Juni, nachdem einen Monat vorher die Wahl überraschend verschoben werden musste. Möllers hatte sich als Kandidat zur Kommunalwahl aufstellen lassen.

Doch das ist laut Satzung nicht vereinbar mit dem unpolitischen Amt des Behindertenbeauftragten. Er wurde aber nicht in die Ratsversammlung gewählt und ist auch aus der Partei Die Linke ausgetreten. Jetzt ist der Weg frei für Heinz Möllers, der vor zehn Jahren nach Plön gezogen und seit drei Jahren Rentner ist. Bis die Ratsversammlung ihr Okay gegeben hat, macht offiziell Ute Wacks weiter.

Menschen mit Beeinträchtigung sportliche Angebote machen

Gerade fanden die Special Olympic World Games für Athleten mit geistiger Beeinträchtigung in Berlin statt – die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Nein, die will Möllers nicht das nächste Mal nach Plön holen. „Aber könnte man in Plön nicht sportliche Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung machen?“, fragt er.

Für Angler werde bereits ein Steg zum barrierefreien Angeln gebaut. Aber einen problemlosen Zugang zum Bad im See – das gibt es in Plön noch nicht. Auch Fußball- oder Handballturniere könnte sich der neue Behindertenbeauftragte vorstellen. Auf jeden Fall möchte er deshalb auch mit den Vereinen reden. „Plön könnte von solchen Angeboten profitieren“, sagt er. „Und wir könnten ein Leih-Fahrrad für behinderte Menschen gut gebrauchen.“ Das Dreirad mit Motor würde er am Bahnhof platzieren.

Einige Rampen sind in Plön für Menschen mit Behinderungen zu steil

Aber bevor für solche Ideen der Weg geebnet wird, sollten sich erst einmal die baulichen Gegebenheiten für Rollstuhlfahrer in Plön angesehen werden. Die Rampen an den Treppen zwischen Förde Sparkasse und Rewe oder am Pasterstieg seien für Rolli-Fahrer zu steil, moniert er. Auch die Rampe am Bootshafen. Da sieht er Veränderungsbedarf.

Oft seien es Kleinigkeiten, die Menschen im Rollstuhl, aber auch mit Rollator das Leben einfacher machen könnten: Der Bussteig des ZOBs sei verbesserungswürdig; Busfahrer sollten beim Ausklappen der Rampe in den Bus behilflich sein; Ladesäulen für Elektrofahrzeuge brauchen den Stecker niedrig installiert, damit Rollstuhlfahrer ihn erreichen können. Und wie gelangen Behinderte eigentlich auf den Friedhof an der Eutiner Straße, der Drehkreuze an den Eingängen hat?

Die Behindertenparkplätze in Plön sind nach Meinung von Ute Wacks fast alle zu schmal oder zu kurz. © Quelle: Anja Rüstmann

Ute Wacks ergänzt die Liste locker: Ihr sind die Behindertenparkplätze in Plön ein Dorn im Auge, sie sind zu schmal oder zu kurz. Nur der am Bahnhof habe eine vernünftige Größe. Supermärkte könnten, wie in anderen Städten, einen Einkaufswagen für Rollstuhlfahrer vorhalten. „Aber ich muss auch loben. Bei Lidl gibt es einen Absatz hinter der Brücke, der wird regelmäßig eingeebnet“, sagt die 79-Jährige.

„Ich möchte Erfolge sehen“, erklärt Heinz Möllers, der sich auf den Austausch mit dem Rathaus freut. „Ich bin dann als Ehrenamtlicher bei der Stadt beschäftigt und will die Verwaltung bei meinen Ideen für Anträge mit ins Boot holen“, sagt der Verwaltungsfachangestellte, der zuletzt bei der Landespolizei in Eutin war – und auch Beauftragter für schwerbehinderte Menschen.

Laut Satzung habe er auch bei Anträgen im Schwerbehindertenrecht zu helfen. Das könne arbeitsintensiv werden, glaubt er. „Und wenn es geht, besuche ich auch alle Ausschusssitzungen und Ratsversammlungen“, verspricht Möllers. Dazu plant er regelmäßige Sprechstunden, vermutlich im Bürgerbüro. Aber: Nicht bevor die Ratsversammlung seine Wahl zum Beauftragten für Menschen mit Behinderungen ganz offiziell bestätigt hat. Und das ist am 4. Oktober.

