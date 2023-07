﻿Björn Rüter setzt sich für Kalübbe ein

Kalübbe. Björn Rüter ist Kalübber. Durch und durch. Er ist 45 Jahre alt, im Ort aufgewachsen, hat hier eine Lehre als Maurer gemacht, gründete eine Familie, kaufte ein Haus. Er engagierte sich in diversen Vereinen. Seit 17 Jahren ist er in der Kommunalpolitik. Nun ist er Bürgermeister.

Rüter sitzt in seinem Garten hinter dem Haus in der Dorfstraße. Hier kann er durchatmen. Tatsächlich ist sein Tag eng getaktet. Aber es bringt ihm Spaß. Längst ist er Geschäftsführer und Regionalleiter der Firma Santax in Schleswig-Holstein mit über 30 Mitarbeitern.

Die Kommunalpolitik hat für ihn einen großen Stellenwert. Seit 15 Jahren ist er Gemeindevertreter in Kalübbe, zehn Jahre sitzt er nun auch schon im Kreistag. Vor fünf Jahren war er Spitzenkandidat der CDU für das Bürgermeisteramt, als die Ära Schnathmeier zu Ende ging. Die AWK gewann die Wahl, Barbara Semleit wurde Bürgermeisterin. Zur Kommunalwahl im Mai hat er es erneut versucht. Auch wenn die CDU nur vier Gemeindevertreter stellt und die AWK fünf – diesmal wurde er einstimmig zum Bürgermeister gewählt. Rüter ist engagiert. Jemand, der den Mund aufmacht. Jemand, der sich einsetzt. „Ich mache das fürs Dorf“, sagt er.

Von Solarpark bis zur Digitalisierung

Inzwischen trommelt er nicht mehr im örtlichen Fanfarenzug, er ist auch nicht mehr stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr. Beim Touring-Club, der 1970 gegründet wurde, mischt er allerdings noch mit. Das ist der Verein, der viele Jahre das Osterfeuer in Kalübbe organisiert hat. Und immer noch die Schlager-Party auf der Schulwiese.

Kalübbe ist klein und hat nur knapp 600 Einwohner. Aber es ist eine Gemeinde, in der Innovatives angeschoben wird. So laufen Planungen für einen 65 Hektar großen Solarpark, es gibt ein Ortskern-Entwicklungskonzept, auch ein Quartierskonzept soll in Auftrag gegeben werden. „Nach der Sommerpause wollen wir zügig daran gehen“, sagt Rüter.

Kalübbe ist ehemaliges Öl-Abbaugebiet. Dadurch gibt es valide Messdaten für Geothermie. Bei Bohrungen wurden thermische Quellen gefunden. Rüters Vision ist, mit Sonnenenergie irgendwann die Pumpen für Geothermie zu betreiben. „Das ist nicht utopisch“, sagt er.

Die Schulwiese soll zu einem Mehr-Generationen-Treff entwickelt werden. Das ist längst beschlossen. Es gibt Entwürfe vom Verein Spiel und Freizeit. Damit muss sich die Gemeindevertretung nun befassen. „In spätestens ein bis zwei Jahren werden wir den Platz haben, dort auch Veranstaltungen stattfinden lassen können.“

Im Kreis Plön ist Kalübbe eine von fünf Gemeinden, die einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung gehen wird. An einer Bushaltestelle wird ein Fahrgast-Informationsanzeiger installiert – eine kleine Anzeigentafel, auf der Verspätungen in Echtzeit abgebildet werden. Auch in einem anderen Punkt ist Kalübbe Pilot-Gemeinde. Die Feuerwehr hat eine Sensorik für Löschteiche bekommen. „In jeder Zisterne sind Sensoren, die den aktuellen Wasserstand mitteilen. Das wird jetzt ans Gerätehaus gemeldet.“

Das Bürgermeister-Schild ist überflüssig

Außerdem sollen der Gemeinderat und auch die Ausschüsse zukünftig hybride Sitzungen abhalten können. „Wir sind im digitalen Zeitalter, wir wollen jetzt die Arbeit flexibler gestalten.“ Auswärts arbeitende Gemeindevertreter können dann bei den Sitzungen mitdiskutieren.

Nach seinem Lieblingsplatz in Kalübbe gefragt, muss Rüter nachdenken. „Da gibt es einiges“, sagt er und zählt das Kalübber Holz, das Moor und auch die Schulwiese auf. Aber am liebsten ist er dann doch zu Hause. Erst vor wenigen Wochen hat er auf seinem Grundstück direkt an der Dorfstraße einen Bücherschrank gebaut und eingeweiht. „Der wird sehr gut angenommen“, sagt er und freut sich, dass dort so viel Lesestoff getauscht wird.

Das Weiße Haus an der Dörpstraat Söbentein steht seit 1850, es war einmal Gärtnerei, auch Schlachterei. Jetzt ist es mit dem großen Garten die Oase für den Bürgermeister. Jeder in Kalübbe weiß, wo Familie Rüter wohnt. Und deshalb hat er auch das offizielle Schild mit dem Wappen gar nicht an die Hauswand geschraubt. „Das ist überflüssig“, sagt er.

