﻿Bürgermeister in Blekendorf: Mehr als ein Halbtags-Job für Holger Schöning

Blekendorf. „Absolut spannend“, so beschreibt Holger Schöning seine ersten Tage als neuer Bürgermeister von Blekendorf. Zwar sitzt er 1994 schon zum ersten Mal in der Gemeindevertretung, aber was alles bei einem Bürgermeister an Briefen, Akten und Rechnungen auf den Tisch kommt, ist noch ungewohnt für ihn. „Manche Abläufe kannte ich einfach noch nicht.“

Schöning wurde im Ortsteil Kaköhl geboren und lebt auch heute dort mit seiner Frau. Der 64-Jährige stammt aus einem Haus, das der Sozialdemokratie nahestand, auch wenn seine Eltern kein Parteibuch hatten. Schöning trat der SPD bei, befördert von dem früheren Bürgermeister Hans-Peter Ehmke. „Das war mein politischer Ziehvater“, sagt er heute – mit viel Respekt in der Stimme.

Das sind die Projekte, die in Blekendorf anstehen

Ein Halbtags-Job ist das Amt des Bürgermeisters in Blekendorf nicht. Da passt es, dass Schöning seit April Rentner ist. 20 Mitarbeiter sind bei der Gemeinde angestellt: Bauhof, Kindergarten, Tourist-Info. Jede Menge Projekte stehen an, die Schöning koordinieren muss.

Das DLRG-Gebäude am Sehlendorfer Strand mit seinen Doppelzimmern entspricht nicht mehr den Wünschen aller Wachgänger. Die Wache selbst am Strand ist für heutige Bedürfnisse zu klein. „Wir müssen den DLRG-Rettungsschwimmern etwas bieten.“ In Grömitz könnten die abends etwas unternehmen. Das geht am Sehlendorfer Strand nicht.

In Kaköhl entsteht ein neues Baugebiet für 50 Wohneinheiten. Die Gemeinde wächst. Archäologen haben das Gelände untersucht. Von ihrem Gutachten hängt es ab, wie es mit dem Bauen vorangehet. „Ich schätze, der erste Spatenstich ist nicht vor 2024.“ Ferienvermietungen sind ausdrücklich nicht erlaubt in der neuen Siedlung. „Wir wollen nicht, dass die Bewohner alle 14 Tage links und rechts neue Nachbarn bekommen.“

Das sagt Bürgemeister Schöning zum Nationalpark Ostsee

Blekendorf ist Urlaubergemeinde mit dem Sehlendorfer Strand als Zentrum, wo im Sommer Tausende baden gehen. Sieht der Bürgermeister das in Gefahr durch die Pläne für einen Nationalpark Ostsee? „Wir werden weiter unseren Kurstrand haben“, ist sich Schöning sicher.

Der Sehlendorfer Binnensee, der Lieblingsplatz des Bürgermeisters, sei bereits Naturschutzgebiet. Die Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund funktioniere ohne Probleme. Schöning lobt sogar den Grünen-Umweltminister Goldschmidt. „Es ist positiv, wie er damit umgeht.“ Er selbst sei bereits bei Info-Veranstaltungen mit ihm dabei.

Diese Chancen haben Solarparks in Blekendorf

Ein großes Thema in Blekendorf sind Solarparks. Fünf Prozent der Fläche will die Gemeinde dafür freigeben. 200 Hektar haben Landwirte angemeldet. Schöning ist unbedingt für Fotovoltaik. Die Umsetzung sieht der Bürgermeister allerdings als schwierig an, weil Blekendorf im Landschaftsschutzgebiet liegt. Es müsste den Gemeinden und Investoren einfacher gemacht werden, fordert er.

Die Wahl in Blekendorf war eine Überraschung. Die CDU verlor ihre Mehrheit, Andreas Köpke den Bürgermeisterposten. Schöning freut sich über den Zusammenhalt in seiner SPD-Fraktion. Mit der CDU erwartet er eine gute Zusammenarbeit. „Das wünsche ich mir.“

