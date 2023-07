﻿Neuer Bürgermeister in Stein: Dieter Schuster liebt Strandtrauungen

Stein. Seit dem 1. Juni ist Dieter Schuster ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Stein. Zu den Aufgaben, die er mit besonderer Freude erfüllt, gehören die Strandtrauungen im Sommer. Denn in Sachen Kommunikation und feiner Ansprache ist er Profi. Beruflich arbeitet Dieter Schuster als selbstständiger Kommunikationsberater in der Medizin und in der Industrie.

Bis zu vier Eheschließungen an einem Tag hat Dieter Schuster in den Sommermonaten auf seiner Agenda. Insgesamt sind es rund 80 Trauungen. Das bedeute, 80 Vorgespräche von je einer Stunde und 80 Mal eine Trauungsrede mit persönlichem Anteil schreiben, so Schuster. Dazu kommen 80 Termine auf der Trauungsplattform mit Blick auf die Ostsee.

Projekte in Stein: Tagestourismus, Verkehrssituation, Energiepolitik und Nationalpark Ostsee

„Diese Aufgabe macht mir unheimlich viel Freude“, verrät der frisch gewählte Bürgermeister, der Kraft seines Amtes und nach einem erfolgreich abgeschlossenen Lehrgang an der Akademie für Personenstandswesen in Hessen zugleich Standesbeamter in Stein ist. Sie sei ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Steiner Bürgermeisters, so Schuster. Deswegen setze er im Sommer auf ein gut funktionierendes Team.

„Ich habe glücklicherweise eine Gemeindevertretung, die in hohem Maße bereit ist, mich zu unterstützen.“ Auch seine Frau, die als ehrenamtliches „Deko-Girl“ bei den Strandtrauungen anpackt und deren Organisation als bezahlte Kraft übernimmt, hält ihm den Rücken frei. „Bevor ich Bürgermeister wurde, habe ich mit ihr Rücksprache gehalten.“

Dieter Schuster will für den Bürgermeister-Job in Stein beruflich kürzer treten

Denn Dieter Schuster ist als Kommunikationsberater oft unterwegs. „Meine Frau muss sehr viel Toleranz aufbringen“, sagt er. Für den Bürgermeister-Job will der Selbstständige beruflich kürzertreten. Denn neben den Strandtrauungen gibt es in Stein viele andere Dinge, um die sich Dieter Schuster kümmern möchte.

Da wären die öffentlichen Toiletten, die ihm jetzt in der Saison Sorge bereiten. Sie sind zum Teil in einem schlechten Zustand. Aber es warten auch größere Aufgaben: bauliche Dinge wie das Neubaugebiet am Ellernbrook, die Koordination der Tagestouristen und eine Verbesserung der verkehrlichen Situation sowie die energiepolitische Zukunft Steins.

Auch der Nationalpark Ostsee wird Dieter Schuster beschäftigen. „Wir brauchen keinen Nationalpark, der die ganze Küste lahmlegt, sondern gezielte Maßnahmen.“ In Stein würden viele Menschen vom Tourismus leben, deren Existenz bedroht wäre.

