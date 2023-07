﻿Wittmoldt: Neuer Bürgermeister setzt auf Solarpark und Whatsapp

Wittmoldt. 37 Jahre lang war Gerold Fahrenkrog Bürgermeister von Wittmoldt, der kleinsten Gemeinde im Amt Großer Plöner See. Jetzt macht Knud Skirlo-Seyffer den ehrenamtlichen Job. Der 52-Jährige ist auch Vorsitzender der Wahlgemeinschaft Wittmoldt (WGW), ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr und im Verein Nahwärmenetz Wittmoldt.

Dabei lebt Knud Skirlo-Seyffer erst seit neun Jahren in Schleswig-Holstein. Er kommt aus der Nähe von Braunschweig, wohnte dort auf dem Land, aber auch kurz in der Stadt. „Da ist es nur laut.“ Mit seiner Frau fand er ein Haus in Wittmoldt, innerhalb kürzester Zeit einen neuen Job in Kiel als kaufmännischer Angestellter in der Buchhaltung für den Bereich technisches Gebäudemanagement. „Hier in Wittmoldt bin ich richtig gut aufgenommen worden“, freut er sich.

Und dann ging es schnell, und er trat in die Feuerwehr ein. Doch mit Kommunalpolitik hatte er eigentlich nichts am Hut. Wären da nicht ein paar Themen in der Gemeinde gewesen, bei denen er doch gerne mitreden wollte. Seit fünf Jahren sitzt er nun schon im Gemeinderat, der sich mit der Kommunalwahl im Mai verjüngt hat.

Wittmoldt soll großen Solarpark bekommen

Die Gemeindevertreter eint der Wunsch, etwas voranzutreiben. „Wir möchten etwas verändern“, sagt Skirlo-Seyffer. Wittmoldt befindet sich auf dem Weg in die Zukunft. Da gibt es die Pläne für den großen Solarpark an der B 76. „Die meisten Einwohner von Wittmoldt werden den gar nicht sehen“, sagt er. Die Gemeinde setzt damit auf erneuerbare Energie und bekommt gleichzeitig Geld in die Kasse.

„Im Moment haben wir einen sehr beschränkten Spielraum für Investitionen. Der Solarpark könnte das ändern“, blickt der neue Bürgermeister in die Zukunft. Wenn es Wittmoldt finanziell besser geht, wäre nicht ausgeschlossen, dass auch Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer gesenkt werden können – „damit viele profitieren“. Indirekt oder direkt. Die Bürger können sich auch beteiligen.

Ideen gibt es auch für ein Nahwärmenetz in Wittmoldt. „Da sind wir aber ganz am Anfang“, beeilt sich Skirlo-Seyffer zu sagen. „Und hoffentlich kommt Glasfaser jetzt bald mal.“ Wittmoldt geht mit der Zeit, wird digital. Eine Whatsapp-Gruppe ist eingerichtet worden – „und hat schon 52 Mitglieder. Damit erreichen wir fast jeden Haushalt“, erklärt der Bürgermeister. Wittmoldt hat gut 160 Einwohner.

Knud Skirlo-Seyffer, Bürgermeister der Gemeinde Wittmoldt © Quelle: Anja Rüstmann

Ob er selber, die Feuerwehr, der Nahwärme-Verein um Dirk Schmücker, Philipp Sartory mit dem Solarpark oder der Hauptausschuss Informationen zu verkünden haben – das geht jetzt via Handy. „Viele gehen ja gar nicht am Schaukasten der Gemeinde vorbei“, begründet Skirlo-Seyffer diesen neuen Weg. Und die Homepage der Gemeinde wird auch neu gestaltet.

Durch Corona war in Wittmoldt das Dorfleben eingeschlafen, jetzt wird es wieder aufgeweckt. Am 9. September zum Beispiel findet auf dem Spielplatz an der Badestelle ein Spätsommerfest statt. Da soll auch Gerold Fahrenkrog von der Gemeinde offiziell verabschiedet werden. Diesen Termin gibt es natürlich auch über die Whatsapp-Gruppe „Wittmoldt News“.

Ebenso das Datum, wenn eine Bürgerversammlung einberufen wird. „Die Mitarbeit der Wittmoldter ist mehr als erwünscht“, sagt Skirlo-Seyffer. Alles wird einfacher, wenn Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden können. Er selber weiß, dass er langsam ins für ihn neue Amt des Bürgermeisters reinwachsen wird. Es gibt viel zu tun. Wie entspannt der 52-Jährige, wenn dafür mal Zeit ist? „Das kann ich bei Musik der 1980er-Jahre. Hauptsächlich Hardrock von AC/DC, Bon Jovi und Guns N‘Roses“, sagt er.

