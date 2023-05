﻿Erneuter Warnstreik der Busfahrer der Verkehrsbetriebe im Kreis Plön

Kreis Plön. Die Busse der Verkehrsbetriebe im Kreis Plön bleiben am Donnerstag, 4. Mai, in ihren Depots. Die Gewerkschaft Verdi ruft kurzfristig zu einem ganztägigen Warnstreik in den Dienstellen Schönberg, Lütjenburg, Preetz, Plön und Bornhöved auf.

Verdi wiederholt damit eine Aktion aus der vergangenen Woche, an der sich so gut wie alle der 170 VKP-Busfahrer beteiligten. An vier Standorten fuhr kein Bus, am fünften fuhren nur wenige, teilte VKP-Geschäftsführer Friedrich Scheffer mit. „Das wird am Donnerstag nicht anders sein.“

Busstreik im Kreis Plön: Diese Alternative gibt es

Betroffen sind alle Buslinien der VKP im Kreis Plön. Die Fahrgäste können allerdings teilweise auf Alfa-Taxis zurückgreifen. Sie fahren auf Anfrage auf den Buslinien von Haltestelle zu Haltestelle. Allerdings zumeist nur in einem Amt.

Der Fahrgast zahlt den Preis für ein Busticket, fährt aber in einem Taxi von Bushaltestelle zu Bushaltestelle. Auf der Homepage der Verkehrsbetriebe Plön sind die Einzelheiten nachzulesen.

Die Gewerkschaft fordert in den Verhandlungen zum Eisenbahn-Tarifvertrag, der auch für einige Busunternehmen gilt, einen monatlichen Zuschlag von 400 Euro auf die Gehälter.

„In der jüngsten Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche gab es Bewegung auf beiden Seiten“, sagte Scheffer, der in der Runde sitzt, die am 5. Mai erneut tagt. Noch sei man sich aber uneinig. Es gehe um die Laufzeit des Tarifvertrags und die Höhe des Gehaltszuwachses.

Vom Busstreik im Kreis Plön betroffen ist auch die Schülerbeförderung. Eltern müssen ihre Kinder selbst zur Schule fahren oder sich in Fahrgemeinschaften organisieren. Einige Schulen wollten zuletzt Videokonferenzen anbieten für die Kinder, die nicht gebracht werden können.