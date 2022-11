﻿Auf Spurensuche in der Rautenbergstraße in Plön

Plön. Die Rautenbergstraße in Plön ist eine der ältesten Straßen der Stadt, schon im frühen Mittelalter zogen hier Pferde und Karren über den Hohen Berg, den alten Heer- und Handelsweg, entlang. Dieser Weg hat sich gemausert zur B 76. Die Spurensucher der Kreisvolkshochschule haben sich der Straße angenommen, die Geschichte erforscht und Geschichten zusammengetragen. Alles zusammengefasst in einem 175 Seiten starken Buch, Band 44 der Spurensucher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Knapp 100 Besucher wollten jetzt die ersten sein, die Einblicke in die Geschichte der Häuser und der Straße bekommen. Sie drängten sich erwartungsvoll im Kreismuseum bei der Buchvorstellung. Mit welchen Zeitzeugen haben die Spurensucher gesprochen, an was erinnern sie sich selber noch, welche Betriebe waren hier angesiedelt? Die Recherche war so erfolgreich, dass zunächst nur die südliche Straßenseite, die zum See hin, im Buch Niederschlag findet – immerhin rund 30 Häuser. In vielleicht zwei Jahren ist dann die andere Straßenseite an der Reihe.

Heike Zura verabschiedet sich in den Ruhestand

20 Spurensucher waren es, die wieder viel Zeit investiert und wahre Schätze geborgen haben. Alles unter Leitung von Heike Zura. Die ehemalige Leiterin der Kreisvolkshochschule (KVHS) hatte 1989 mit den Spurensuchern die Arbeit aufgenommen, 1990 erschien Band 1. Band 44 ist der letzte unter Leitung von Heike Zura, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat. „Es war eine gute Zeit“, sagt sie. Mit Unterstützung der KVHS soll die Recherche aber weitergehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch vor 100 Jahren trug die Straße den Namen „Hohenberg“. 1902 zog Otto Adolf Rautenberg mit seiner Familie nach Plön. Er war, wie Spurensucherin Birgitt Kreutzfeldt bei der Buchvorstellung erzählte, vorher Gutspächter oder -verwalter in Schönweide. Rautenberg ließ sich eine prachtvolle Villa bauen auf dem Grundstück Hohenberg 14/15. Bis 1924 lebte der Senator dort, umgeben von einer parkartigen Gartenanlage, mit geschwungener Treppe hinunter zum See. Heute stehen auf dem Grundstück Mehrfamilienhäuser, es befindet sich dort ein großer Parkplatz. Die Treppe gibt es noch, sie ist aber verfallen. Dafür trägt die Straße seit 1930 den Namen von Otto Adolf Rautenberg.

1924 zog Carl Heinrich Wulff mit seiner Frau in die Villa, 1934 dann Bankdirektor Schimmelmann. Nach dem Krieg besetzten Engländer das Haus – wie viele andere Gebäude in Plön auch. Später kamen Kriegsversehrte hier unter, ab 1955 wurde es Müttergenesungsheim. In den 1960er-Jahren sollte die Villa zum Hotel umgebaut werden, inklusive einer großzügigen Promenade am See. Daraus wurde nichts, die Villa wurde 1969 abgerissen. Band 44 der Spurensucher war bereits gedruckt, als weitere Details zum Haus herauskamen. Auch in der aktuellen Sonderausstellung des Museums ist Historisches aus der Rautenberg-Villa zu sehen.

Im Buch der Spurensucher sind zahlreiche alte Fotos abgedruckt, die die Häuser in frühen Zeiten zeigen, die Straße mit Kopfsteinpflaster, die Familien, die einst dort wohnten. Entsprechende Informationen und Erinnerungen wurden zusammengetragen. Bei der Buchvorstellung im Kreismuseum gab es einige Kostproben. So die Geschichte des Kiosks, der einst als kleines Holzhäuschen von Richard Kiauka begann. Oder das Haus Rautenbergstraße 2b von Regierungsdirektor Carl Andreas Kellmann, der in den ehemaligen deutschen Kolonien tätig war und die Außenwände seiner kleinen Villa mit Geweihen und Hörnern afrikanischer Tiere schmückte.

Band 44 der Spurensucher: Die Rautenbergstraße – Seeseite Das Buch „Plöner Häuser in der Rautenbergstraße – Seeseite“, Band 44 der Spurensucher, ist bei der Kreisvolkshochschule in der Krabbe 17, im Kreismuseum und in der Plöner Buchhandlung Schneider gegen einen Unkostenbeitrag von 12 Euro erhältlich. Es umfasst 175 Seiten und steckt voller Erinnerungen in Wort und Bild. Auf Spurensuche waren dafür Fiete Boysen, Ursula Dähnhardt, Ingrid Jäger, Doris Kilian, Ingo Kittler, Wulf Klüver, Birgitt Kreutzfeldt, Petra Kunwald, Marianne Kurth, Ingeborg Lacy, Erika Lange, Friedrich Lamp, Hans Jürgen Lamp, Marianne Lüllmann, Otto Martens, Wolf-Dieter Redlich, Traute Reese, Rita Rodiek, Annemarie Schmuck, Wolf Dietrich Schütt – unterstützt von vielen weiteren Zeitzeugen.

Spurensucherin Ingeborg Lacy erlebte ihre Kindheit im Haus Rautenbergstraße 6. Ihre Eltern zogen 1938 in das neuerbaute Haus, das der Baumeister Bünning nur mit der Auflage vermietete, dass auch ein Ladengeschäft eröffnet würde. So richtete die Mutter von Ingeborg Lacy eine Bäckereifiliale ein. 25 Jahre nach der Geschäftseröffnung wechselte das Angebot dann von Brot zu Fisch: Familie Körner übernahm die Ladenräume. Heute ist das Wohnhaus hinter Hecken und Bäumen kaum von der Straße zu sehen, man soll aber noch erkennen können, wo einst das Schaufenster war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Plöns erste Ampel soll in der Rautenbergstraße aufgebaut worden sein

Das letzte Haus auf der Seeseite wurde Anfang der 1960er-Jahre auf dem Steilhang zum Stadtwäldchen hin erbaut. In diesen Jahren wurde die Rautenbergstraße auch verbreitert, Bürgersteige wurden neu befestigt, und das erste Teilstück Kopfsteinpflaster verschwand: Zwischen Schillener Straße und Stadtheide wurde der Straße asphaltiert. Plöns erste Ampel soll in der Rautenbergstraße aufgebaut worden sein – in Höhe Hipperstraße. Alles nachzulesen im neuen Buch der Spurensucher.

Ursula Dähnhardt von den Spurensuchern hofft, dass in zwei Jahren das nächste Buch über die Rautenbergstraße erscheinen kann. Dann geht es um die Häuser auf der anderen Straßenseite.