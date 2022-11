﻿Neumünster: Nortex spendet 5000 Euro für Seenotretter

Neumünster/Plön. Das Modehaus Nortex in Neumünster und die Logistikschule der Bundeswehr aus Plön halfen mit einer geschmackvollen Spendenaktion der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger Schleswig-Holstein (DGzRS). 5000 Euro kamen durch den Verkauf von Labskaus und Erbsensuppe zusammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jörg Ahrend vom Informationszentrum der DGzRS nahm die Spende dankbar entgegen. „Damit finanzieren wir einen aufblasbaren Rettungssteg.“ Das Hilfsmittel zur Bergung von in Seenot geratenen Menschen ist acht Meter lang, 1,80 Meter breit, mit Kufen und mit Haltegriffen ausgestattet. Das stabile Rettungselement, das einer Luftmatratze ähnelt, eignet sich für flache Gewässer, beispielsweise das Watt.

„Wir sind auf Spenden angewiesen“, erklärte Ahrend. Die DGzRS ist keine staatlich geförderte Rettungsorganisation, sondern wird ausschließlich über Spenden finanziert.

Wer Labskaus löffelte, spendete für die Seenotretter

Modehaus und Bundeswehr arbeiteten bei der Spendenaktion Hand in Hand. Nortex kaufte die Lebensmittel für Suppe und Labskaus ein, die Küche der Logistikschule verwandelte Gemüse und Fleisch in norddeutsche Spezialitäten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andreas Hähnel, Hauptbootsmann der Logistikschule der Bundeswehr in Plön und Küchenmeister, zählte auf, was sein Küchenteam zu 800 Portionen Labskaus verarbeitete: je 80 Kilogramm Rindfleisch und Kartoffeln, 30 Kilogramm Rote Bete, 60 Kilogramm Zwiebeln. Dazu kamen weitere Großmengen an Lebensmitteln für 600 Portionen Erbsensuppe.

Auf dem Nortex-Parkplatz stand eine Feldküche

Beide Gerichte wurden aus einer Feldküche verkauft, die auf dem Parkplatz von Nortex stand. Dort gab es Infos über die Arbeit des DGzRS. „Auf die Idee zur gemeinsamen Spendenaktion kamen wir über Melanie Bernstein von der Kulturpolitischen Gesellschaft“, berichtete Kai Först aus der Nortex-Geschäftsführung. Das Modehaus rundete den Betrag auf.

Ob das Spendenevent 2023 erneut stattfindet, ist offen. Das Küchenteam der Logistikschule ist begehrter Partner bei Spendenaktionen. „Unsere Köche kochen weltweit“, erzählte Mirko Luckhaus, Fregattenkapitän und Inspektionschef der Logistikschule. Das Küchenteam kochte im US-amerikanischen Reston in Virginia alle Leckereien, die typisch für Oktoberfeste sind.

Welche Aufgaben haben die Seenotretter?

Die DGzRS rettet Schiffbrüchige und bietet Prävention an. Im Schnitt rücken die Seenotretterinnen und -retter jedes Jahr zu 2000 Einsätzen in Nord- und Ostsee aus. 2022 waren es bislang 1720 Einsätze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die DGzRS hat an den Küsten 55 Stationen, 60 Rettungsboote, 800 Freiwillige. Auf den Rettungskreuzern arbeiten 180 Festangestellte. Sie sind 24 Stunden erreichbar.

Lesen Sie auch

Jörg Ahrend berichtet, dass bei den Seenotfällen eine Zunahme an Einsätzen für Wassersportler feststellbar ist. Inzwischen liege die Quote über 50 Prozent. Kiter und Stand-up-Paddler gehören vermehrt zu den Seenotfällen. Oft gerieten sie ins Fahrwasser der Großschifffahrt.

Tipp für Wassersport: GPS-Tracker mitnehmen

"Auf unserer Webseite gibt es Infos zur Prävention von Seenotfällen", erklärt Jörg Ahrend. Ein Tipp von der Seite "Sicher auf See" für Sportlerinnen und Sportler: Eine wasserdichte Uhr mit einer Tracking-App, der Safetrx, auf jede Fahrt mitnehmen. "Das Tracking-Signal kann auch mit verfrorenen Fingern durch einen Drei-Sekunden-Druck einfach ausgelöst werden."