﻿Zwei Chorkonzerte auf dem Weg zum Bachfest

Plön. Auf dem Weg zum Bachfest werden am Donnerstag und Sonnabend, 4. und 6. Mai, jeweils um 19.30 Uhr in der Nikolaikirche weitere Konzerte stattfinden. Während am 4. Mai der englische Knabenchor „Trinity Boys London“ zu Gast sein wird, ist es am 6. Mai die Plöner Kantorei, die in der Kirche auftreten wird. Es sind Chorkonzerte unterschiedlicher Art.

Trinity Boys Choir singt mit dem Vokalkreis Plön

Einer der weltbesten Knabenchöre, der Trinity Boys Choir aus London, ist im Mai eine Woche auf Deutschlandtournee. In Plön gibt das Ensemble zusammen mit dem Vokalkreis Plön ein Konzert. Auf dem Programm mit dem Namen Hymns & Lamentations stehen bedeutende sakrale Chorwerke der englischen Renaissance sowie der Gegenwart. Die musikalische Leitung des Konzerts hat David Swinson.

Der Selenter Organist Nikolaus Krause spielt in Plön Bachsche Orgelwerke. © Quelle: privat

Der renommierte britische Orgelvirtuose Daniel Mathieson spielt Werke von Jacques van Oortmerssen und Ad Wammes, die Brücken zwischen den Vokalwerken bauen, und begleitet die beiden Ensembles an der Orgel. Außerdem werden die „Trinity Handbells“, ein Handglockenchor, bei einigen Stücken zu hören sein. Der Vokalkreis Plön wird die Bach Motette „Lobe den Herrn alle Heiden“ singen.

Eintritt zu den Konzerten ist frei

Beim Konzert am Sonnabend, 6. Mai, wird die Plöner Kantorei unter der Leitung von Henrich Schwerk Werke von Swider und Halmos singen, dazu gibt es einen Strauß englischer Abendlieder. Der Selenter Organist Nikolaus Krause, der im Kreuzchor Dresden sowie an den Hochschulen in Dresden und Lübeck ausgebildet wurde, spielt Bachsche Orgelwerke an der großen Orgel und trägt so den Staffelstab des Projektes „auf dem Weg zum Bachfest“ weiter. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.