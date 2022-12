﻿Die Meerjungfrau am Heikendorfer Figurenfelsen hat Gesellschaft bekommen

Seit 2008 gibt es am Fördewanderweg zwischen der Seebadeanstalt in Heikendorf und dem Heikendorfer Hafen den „Figurenfelsen“. Ein unbekannter Künstler fixiert darauf immer wieder wechselnde Figuren. Aktuell thront hier eine Meerjungfrau – die pünktlich zum Nikolaustag Gesellschaft bekommen hat.

Heikendorf. Seit 2008 wirkt er anonym und sorgt mit seiner Kunst auf dem „Figurenfelsen“ in Heikendorf immer wieder für Aufsehen. Und auch in diesem Jahr hat der unbekannte Künstler die Passanten am Förderwanderweg zwischen der Seebadeanstalt und dem Hafen pünktlich zum Nikolaustag mit einer neuen Aktion überrascht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesem Fall hat er vor seiner bronzenen Meerjungfrau eine transparente Tafel positioniert. Auf dieser ist folgende Inschrift zu lesen: „Zwölf Monde bin ich bei Euch Gast, würde gern noch weiter weilen, – solang mir Eure Liebe winkt, auf meiner ewigen Fahrt durchs Meer gönnt mir noch etwas Rast.“

Der Heikendorfer Figurenfelsen ist seit 15 Jahren ein Platz für Kunst

Eigentlich ist der Figurenfelsen, wie der Findling am Fördewanderweg inzwischen genannt wird, unscheinbar. Wären da nicht die kleinen Kunstwerke, die dort seit 15 Jahren ihren Platz finden. Sie sind erst auf den zweiten Blick zu entdecken, erfreuen sich aber großer Beliebtheit. Hundebesitzer, Spazierende, Radfahrer, Urlaubsgäste und Einheimische halten bewusst nach ihnen Ausschau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter ihnen sind auch Ilse und Hans-Dieter Wollschläger aus Probsteierhagen. „Wir sind in der Woche mehrmals hier unterwegs und freuen uns immer über die kleine Meerjungfrau. Es ist ein Punkt zum Innehalten“, sagt die Seniorin. Von ihrem Ehemann begleitet, ist sie ist mit Nordic-Walking-Stöcken unterwegs. Aufmerksam verfolgt das Paar die Entwicklung im Ostseebad, lobt die neue Promenade, an der ebenfalls eine Skulptur ein Blickfang ist. „Das passt gut zusammen“, urteilen die Wollschlägers. Traurig sei allerdings, dass die Kunst auf dem Felsen oftmals Vandalen oder Dieben zum Opfer falle.

Ilse und Hans-Dieter Wollschläger aus Probsteierhagen sind regelmäßig am Fördewanderweg unterwegs und erfreuen sich stets an den kleinen Kunstwerken. Auch sie haben die neue Platte bemerkt, bedauern aber, dass sie die Worte aus der Entfernung nicht lesen können. © Quelle: Astrid Schmidt

Doch der unbekannte Heikendorfer Künstler lässt sich davon nicht entmutigen. Dabei, so hatte er im Interview verraten, gestaltet er seine Figuren nicht etwa selbst, sondern findet sie – auf Flohmärkten oder bei anderen Künstlern. Die Seehunde hatte er aus Schweden, die Meerjungfrau von einer Künstlerin mitgebracht. In den ersten Jahren gab es auch einige "Trittbrettkünstler", die es ihm nachtaten. So kamen in den vergangenen Jahren 30 Figuren zusammen, darunter ein Frosch, ein Gartenzwerg, eine dicke Dame oder ein Sehhund.

Lesen Sie auch

Für den unbekannten Künstler ist Weihnachten das Fest der Mysterien: Und was macht das Leben spannender als ein Rätsel? Nun prangt vor der bronzenen Meerjungfrau eine transparente Tafel, einzementiert in einen kleinen Sockel, darauf das Gedicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kunstaktion am Förderwanderweg: Die Gedichtzeilen sind schwer zu lesen

Allerdings lassen sich die Zeilen vom Wanderweg aus kaum entziffern, wie die Passanten bemerken. Und näherzutreten, das dürfte in der kalten und nassen Jahreszeit riskant sein. „Schade, dass wir den Text von hier aus nicht lesen können“, bedauern Ilse und Hans-Dieter Wollschläger. So muss ihnen die Freude darüber reichen, dass der Figurenfelsen auch zu diesem Nikolaustag mit einer Überraschung aufwartete.