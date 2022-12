﻿Nikolaustag, 6. Dezember: McDonalds eröffnet neue Filiale in Schönkirchen

McDonalds eröffnet seine neue Filiale in Schönkirchen (Symbolfoto).

Es ist so weit: McDonalds eröffnet seine neue Filiale in Schönkirchen am Dienstag. Der Bau wird wie angekündigt noch im Dezember fertig. Das sind die Besonderheiten der Filiale nahe der Auffahrt zur Bundesstraße 502.