﻿Obdachlosenunterkunft abbruchreif: Amt Lütjenburg sucht nach Lösungen

Lütjenburg. Die Obdachlosenunterkunft des Amtes Lütjenburg ist stark baufällig. Seit mehreren Jahren suchen die Gemeinden eine Lösung. Eine Option hat sich nun in Luft aufgelöst. Ein Grundbesitzer in Schmiedendorf (Gemeinde Hohwacht) wollte auf eigene Rechnung eine Unterkunft bauen lassen und an das Amt vermieten. Das lehnten die Hohwachter ab.

„Das Haus ist abgängig“, sagt Amtsvorsteher Volker Schütte-Felsche zur Obdachlosenunterkunft, die am äußersten Rand des Dorfes Hohenfelde liegt. Genauer wolle er den Zustand lieber nicht beschreiben. Es stehe aber außer Frage, dass in absehbarer Zeit etwas passieren müsse.

Acht kleine Wohnungen sind in dem Gebäude untergebracht. Und zumeist gut belegt. Schütte-Felsche: „Sie ist fast immer voll.“ Ein Bedarf an Wohnraum für Menschen ohne eigene Wohnung ist also vorhanden.

Obdachlosenunterkunft in Hohenfelde: Mancher Bewohner bleibt über Jahre

Normalerweise sind die kleinen Räume in Hohenfelde nur eine Bleibe für kurze Zeit. In einigen Fällen leben die Personen aber schon Jahre dort. Das Flüchtlingsteam des Amtes schaut sporadisch vorbei. Besondere Vorkommnisse macht Schütte-Felsche nicht aus.

Ein Neubau in Schmiedendorf wäre aus seiner Sicht eine gute Lösung gewesen. Man hätte Miete zahlen müssen, hätte aber keine hohen Investitionen. Doch Hohwacht lehnte ab. Warum? „In dem Ortsteil leben 50 Bürger und wir haben dort bereits eine Asylbewerberunterkunft“, sagt Bürgermeister Karsten Kruse. Kämen jetzt noch Obdachlose hinzu, wäre das Verhältnis zwischen Einheimischen und Bewohnern auf Zeit nicht mehr gut. „Das wäre zu viel für uns.“ Die Gemeindevertretung Hohwacht muss die Ablehnung noch offiziell beschließen. Zweifel, dass sie es tut, gibt es nicht.

Pläne für neue Obdachlosenunterkunft im Amt Lütjenburg: Ein richtiger Neubau wäre zu teuer

Die Obdachlosen, die das Amt unterzubringen hat, sind oft Menschen mit Problemen. Alkohol ist eines davon. Sie fallen im Ort aber nicht unangenehm auf, wie Hohenfeldes Bürgermeisterin Gesa Fink berichtet. Sie sei seit neun Jahren dort Bürgermeisterin. In dieser Zeit habe es keine Auffälligkeiten oder Probleme mit den Bewohnern gegeben.

Hohenfelde möchte als Ersatz für das jetzige Gebäude eine Lösung, etwas, was auch nach Haus aussieht. Eine Unterbringung in Metall-Containern lehnt Hohenfelde strikt ab. Gestapelte Container, gut einsehbar direkt am Ortseingang – darauf wollen die Hohenfelder nicht schauen. Dafür ist die Lage des Grundstücks, das dem Amt gehört, zu exponiert.

Das Amt ließ auch prüfen, ob man nicht einen konventionellen Neubau mauern lassen könnte. Die Berechnungen eines Planers fielen genau in die Hochpreis-Phase. Über eine Million Euro sollte die Unterkunft kosten. Eine Summe, die das Amt nicht hat. „Wir haben das Projekt erstmal ruhen lassen.“

Sind Mini-Häuser als Obdachlosenunterkunft eine Lösung?

Möglicherweise ist aber eine Lösung in Reichweite. Schütte-Felsche bringt kleine Fertighäuser in einfacher Bauweise ins Gespräch. Im Kern sind sie zwar auch eine Art Container, sehen mit Walmdach und ordentlicher Fassade aber nicht so aus. „Wir erwarten ein Angebot eines Unternehmens.“ Sie würden nach Abriss der Unterkunft an gleicher Stelle aufgebaut.

Diese Idee kommentiert die Hohenfelder Bürgermeisterin Fink so: „Mini-Häuser sind etwas ganz anderes als Blechcontainer.“ Soll heißen: Darüber kann man reden. Nun warten alle darauf, was diese Lösung kosten könnte.

Das erschwert die Planung für eine neue Obdachlosenunterkunft. Die Verwaltung bereitet auch den Umbau eines Kasernengebäudes auf dem Gelände des ehemaligen Kasernengeländes in Lütjenburg vor. Ab Sommer 2023 sollen hier über 100 Geflüchtete zumeist aus der Ukraine untergebracht werden. Auch das bindet Kräfte. Schütte-Felsche: "Wir haben im Augenblick eine Menge an der Hacke."