Gute Nachrichten für Mönkeberg: Die Sanierungsarbeiten für die Ölpier an der Kieler Förde sind abgeschlossen. Es war eine Herkulesaufgabe und ein Stresstest für die Gemeinde. Wie geht es nun weiter?

Mönkeberg. Aufatmen in Mönkeberg: Die Arbeiten auf der Ölpier sind so gut wie beendet. Das bedeutet: Mönkeberg bekommt eine große Summe an Fördergeldern aus dem EU-Fördertopf für regionale Entwicklung. Für die hoch verschuldete Gemeinde ist das wichtig, denn die Sanierung der Ölpier bringt die Gemeinde in eine „unheimliche Schieflage“, wie Bürgermeisterin Hildegard Mersmann sagt.