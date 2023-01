﻿Ölunfall auf der Marina: Laster verliert mehr als 300 Liter Öl

Mehr als 300 Liter Öl verlor ein Lastwagen am Dienstag in Marina Wendtorf, nachdem der Fahrer an einer Kreuzung eine Verkehrsinsel gestreift hatte. Ganze Straßenzüge mussten von der Feuerwehr abgestreut werden. Auch eine Großbaustelle war betroffen. Das war passiert.

Wendtorf. Ein Lastwagenfahrer bemerkte am Dienstagvormittag in Wendtorf erst spät, dass sein Wagen für eine kleine Umweltkatastrophe verantwortlich war. An der Kreuzung Schleusenweg/Törn hatte er offenbar unbemerkt eine Verkehrsinsel mit seinem Wagen gestreift und ein Loch in den Öltank gerissen.

Aufmerksam wurde wenig später der Bauhof der Gemeinde Wendtorf, der zur selben Zeit vor Ort war. Die Straße Törn war bereits voller Öl. Kurz darauf alarmierte Wendtorfs Wehrführer Jörn Kenklies, der vom Bauhof informiert worden war, die Feuerwehreinsatzzentrale. „Offensichtlich hatte der Fahrer einen Felsen gerammt und war anschließend weitergefahren“, berichtet Kenklies, der vor Ort die Einsatzleitung übernahm.

Feuerwehreinsatz auf der Marina Wendtorf: Löschzug Gefahrgut pumpte restliches Öl aus defektem Tank

Nach einem Wendemanöver in der Straße Törn/Palstek befuhr der Lastwagenfahrer eine Großbaustelle an der Marina, wo in Kürze ein Hotel eröffnet werden soll. Dort fuhr er sich fest und verlor weiterhin Öl. Nach Angaben der Feuerwehren aus Wendtorf und Stein, die angerückt waren, sollen es mehr als 300 Liter Öl gewesen sein, die der Lkw auf den Straßen und auf der Baustelle an der Marina verloren hat. Das restliche Öl aus dem Tank – etwa 400 Liter – pumpte der Löschzug Gefahrgut (LZG) des Kreises Plön über eine Kraftstoffpumpe in einen Umfüllbehälter.

Insgesamt 300 bis 350 Liter Öl verteilten sich auf Straßen und auf einer Baustelle an der Marina in Wendtorf. © Quelle: Nadine Schättler

„Der Bodenaustausch auf der Baustelle wurde sofort von einer Fachfirma vorgenommen“, erklärte Einsatzleiter Jörn Kenklies. Die Regenwasser-Kanalisation wurde von den beiden Feuerwehren zunächst mit Sandsäcken geschützt. Anschließend wurden die betroffenen Straßenzüge abgestreut und reißfeste Folien unterhalb der Gully-Deckel angebracht, damit kein Öl in die Kanalisation, in die Regenwasser-Auffangbecken oder in die Ostsee gelangen konnte. Überwacht wurden die Arbeiten vor Ort von der unteren Wasserschutzbehörde des Kreises Plön.

Für den Lkw-Fahrer, der offensichtlich nichts von seinem kleinen Unfall auf der Verkehrsinsel und dem defekten Tank mitbekommen hatte, war die Fahrt am Rande der Großbaustelle vorerst vorbei. Er musste warten, bis sein Tank aufgebohrt, abgepumpt und später durch eine Spezialfirma gegen einen neuen Tank ausgetauscht wurde. Die Kosten, die bei diesem Ölunfall entstanden sind, wird voraussichtlich die Firma des Lastwagenfahrers als Verursacher zahlen müssen. Eine Reinigungsfirma sorgte am Ende mit einer Kehrmaschine dafür, dass die Straßen von Ölresten und Bindemittel befreit wurden.