﻿In Wielen öffnet sich die Gartentür ins Paradies für Mensch und Tier

Ein Blick über den Gartenzaun lohnt sich: Wie gestalten andere Hausbesitzer ihre Grundstücke? Was haben sie gepflanzt? Wie man ein Naturparadies schaffen kann, wird vielerorts bei der Aktion „Offener Garten“ am 17./18. Juni gezeigt. Auch das Ehepaar Wencke aus Wielen macht mit.

Wielen/Kreis Plön. Frösche quaken am Badeteich. Bienen und Hummeln landen summend auf den Blüten des Sternkugellauchs. Ein Buntspecht hängt am Vogelfutterhäuschen. Auf der Terrasse sitzen Angela und Lorenz Wencke und genießen den Blick auf ihr knapp über 1000 Quadratmeter großes Grundstück in Wielen (Gemeinde Wahlstorf). Ihr „Paradies für Mensch und Tier“, wie sie es nennen, wollen sie zur Aktion „Offener Garten“ vorstellen.