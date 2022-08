﻿Oke und Sandra Harms aus Prasdorf: Die Sorgen der Landwirte

Noch 14 Kinder auf der Warteliste für die Betreute Grundschule in Preetz

Platznot an der Betreuten Grundschule: 14 Kinder stehen an der Hermann-Ehlers-Schule in Preetz noch auf der Warteliste. Problem sind aber nicht fehlende Räumlichkeiten – Engpässe gibt es vor allem wegen zu kleiner Räume für das Mittagessen und wegen fehlendem Personal.