Lack und Chrom glänzten am Sonntag in der Preetzer Innenstadt mit der Sonne um die Wette, denn der Verein Schusterstadt Preetz hatte zum Oldtimer-Treffen eingeladen. Gut 350 Fahrzeuge kamen angerollt, vom Feuerwehrauto bis zum Trecker, vom Moped bis zu Nobelkarossen aus den 1920er Jahren.

Reinhard Kerntopf hat diesen Ford Modell A aus dem Jahr 1930 vor zehn Jahren gekauft und die ursprüngliche Karosserie gegen diese eigenwillige Variante, gebaut in Holland, ausgetauscht. Der Mann mit der orangen Warnweste im Hintergrund, Reiner Wilhelm, hat das Oldtimer-Treffen organisiert.

Preetz. Rund 350 chromglänzende Oldtimer konnten am Sonntag in der Preetzer Innenstadt bestaunt werden. Die Palette reichte vom alten Feuerwehrauto über Mopeds, Motorräder und Trecker bis zu Personenkraftwagen in unterschiedlichsten Farben und Modellen.

Zu den ältesten auf Hochglanz polierten Schätzen gehörte ein Dodge Brothers T Fast Four 128, Baujahr 1928, den Jan Detlefsen aus Sörup (Kreis Flensburg) eigens aus Australien mitgebracht hat. Dort hatte der Maschinenbauer aus Schleswig-Holstein von 1962 bis 1970 gelebt und gearbeitet. Zurück nach Deutschland wollte er unbedingt einen Oldtimer mitnehmen, also kaufte er den Dodge Brother, der allerdings in einem jämmerlichen Zustand war, wie Detlefsen anhand von Fotos zeigen kann.

Drei Jahre lang nutzte er nahezu jede freie Minute, um das Fahrzeug zu restaurieren und schließlich fit für die Rückreise zu machen. „Im August 1970 haben wir das Auto dann auf ein Schiff nach Neapel verladen und sind von da aus mit ihm zurück nach Deutschland gefahren“, erzählt Jan Detlefsen. Das Fahrzeug, gebaut im Juni 1928, dürfte eines der letzten Produktionen von Dodge Brothers sein, denn nur einen Monat später wurde die gesamte Produktion eingestellt und die Fabrik an Chrysler verkauft.

Oldtimer-Treffen in Preetz: Für den Kauf eines Buick 8/87 in die USA geflogen

Im passenden Outfit zu ihrem Buick 8/87, hergestellt 1931 in den USA, präsentierten sich Doris Goedje und Mathias Schramm aus Schwartbuck. Angespornt von einem Bekannten, der eine Autowerkstatt betreibt, hatte Mathias Schramm das Schmuckstück 2014 im Internet entdeckt, das in den USA zum Verkauf stand. „Also bin ich mit meinem Freund als Sachverständigen hingeflogen, um das Auto zu begutachten und schließlich zu kaufen“, berichtet Schramm.

Einige Zeit danach sei es dann per Container nach Bremerhaven verschifft worden. Das Aufarbeiten hätte rund zwei Jahre gedauert. „Wir nutzen das Liebhaberstück an den Wochenenden bei schönem Wetter gern für Ausflüge. Wir lieben vor allem Sonnenuntergänge am Wasser bei Musik vom Grammophon“, erzählt Doris Goedje.

Ford A als Corona-Projekt umgebaut

Auch Reinhard Kerntopf aus Rotenhahn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist mit seinem Ford, der ursprünglich zur Modellreihe A gehörte und 1930 gebaut wurde, viel unterwegs. „Allerdings natürlich nur bei schönem Wetter, denn eine Möglichkeit zum Abdecken gibt es nicht.“ 2012 hatte er die eigenwillige Karosserie des Speedster, gebaut in einer kleinen holländischen Werkstatt, in einem Online-Kleinanzeigenportal entdeckt und den Ford selbst umgebaut. Als einstiger Inhaber einer Firma für Karosseriebau und Lackierungen war das für ihn kein großes Problem. „Das war mein Corona-Projekt“, erzählt Kerntopf.

Zu den wohl am meisten fotografierten Fahrzeugen gehörte das rotglänzende Feuerwehrauto mit dem Fachbegriff Leichtes Löschgruppenfahrzeug L 15005, das 1941 in Stuttgart-Untertürkheim gebaut wurde. Seine Höchstgeschwindigkeit von nur 75 Stundenkilometern dürfte einer der Gründe gewesen sein, dass es 1978 stillgelegt und später eher als Ausstellungsstück genutzt wurde. In die Obhut des Arbeitskreises Oldtimer bei der Feuerwehr Kile gelangte es 1999 und wird seitdem unter anderem von Jörg Schmidtsdorf, Hajo Niemann, Hans-Jürgen Bock und Gerd Kühl liebevoll gepflegt.

Wann ist ein Fahrzeug ein Oldtimer’ Ein Oldtimer muss sich vor mindestens 30 Jahren erstmals im Straßenverkehr behauptet haben und weitestegehend dem Origialzustend entsprechen, zumindest bezüglich der Kfz-Hauptbaugruppen. Wenn das Fahrzeug dann noch gut erhalten und verkehrstüchtig ist, hat es die Chance, als „kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut“ anerkannt und mit dem besonderen H-Kennzeichen zugelassen zu werden. Der Originalzustand muss in Form eines Oldtimergutachtens von einem anerkannten Sachverstänigen, etwa TÜV oder DEKRA, bestätigt werden. Mit dem H-Kennzeichen kann der Halter bei der Kfz-Steuer sparen und eine günstige Oldtimer-Versicherung abschließen.

Eine echte Rarität konnte Klaus-Dieter Kröger den zahlreichen Schaulustigen vorführen, auch wenn sein Duo 4/1, Baujahr 1974, eher zu den jüngeren Fahrzeugen gehörte und auch schon etliche Roststellen aufwies. „Dafür ist noch fast alles im Originalzustand, und es wurden nicht so viele von diesen motorisierten Krankenfahrstühlen gebaut“, berichtet Kröger, der das Fahrzeug vor mehr als 20 Jahren in Hamburg erworben hatte. Weitgehend aus Bauteilen der Moped-Modellreihe „Schwalbe“ wurde der Zweitakter im damaligen VEB Fahrzeugbau und Ausrüstungen Brandis bei Leipzig fertiggestellt.

Reiner Wilhelm, der das Oldtimer-Treffen ehrenamtlich in Zusammenarbeit mit dem Verein Schusterstadt Preetz organisiert hat, zeigte sich voll auf zufrieden – sowohl mit der Anzahl der liebevoll gepflegten Vehikel, die später auf den vorgesehenen Flächen kaum noch Platz fanden, als auch mit der Anzahl der vielen Besucher, die an den herausgeputzten Schmuckstücken ihre Freude hatten und mit den jeweiligen Eigentümern schnell ins Gespräch kamen.

„Von 2013 bis 2016 hatten wir das Oldtimer-Treffen ja auf dem Klostergelände organisiert, doch dort wurde einfach der Platz zu knapp. Hier in der Innenstadt findet es nach zwei Jahren Corona-Pause zum dritten Mal statt und bisher immer mit einer großartigen Resonanz“, freute sich der Organisator. Zwar fährt er selbst einen Barockengel (BMW) aus dem Jahr 1962, doch seine Liebe gehört den Karossen der frühen Baujahre, etwa von 1910 bis 1940. „Die ganz alten Fahrzeuge sind die schönsten. Sie sind für mich etwas ganz Besonderes.“