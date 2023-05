﻿Orientierungslauf in Preetz: Fitness und Köpfchen sind gefragt

Preetz. Wenn joggende Menschen in den Händen eine Karte halten, einen Kompass dabei haben und einen elektronischen Chip am Finger, dann handelt es sich um Orientierungsläufer. Sie haben zwar ein Ziel vor Augen, aber wie sie dort hinkommen, ist ihnen überlassen. So kann mal der findigste Sucher und Kartenleser gewinnen und mal der schnellste Läufer. In Preetz fand am Mittwoch ein Wertungslauf zum Holsteiner Park-O-Cup statt.

„Die Strecke ist nicht markiert wie bei einem normalen Lauf“, erklärt Christian Stamer. „Mit Hilfe der Karte muss jeder Läufer selbst schauen, wie er dahin kommt – das ist die eigentliche Aufgabe.“

Stamer brachte den Orientierungslauf vor 17 Jahren gemeinsam mit Ehefrau Beate nach Preetz. Das Paar hatte sich beim Orientierungslaufen kennengelernt und mit dem Umzug nach Preetz und mit den eigenen Kindern diesen familienfreundlichen Sport im Preetzer Turn- und Sportverein etabliert.

Im PTSV sind regelmäßig 30 Sportlerinnen und Sportler mit Karte und Kompass unterwegs. „Das Orientierungslaufen ist eine spannende, abwechslungsreiche Sportart in der freien Natur. Es gibt Stadtläufe, die sogenannten Sprints, und Läufe in der Wildnis“, erklärt Stamer.

Mit Karte und Kompass in Preetz am Start

Dabei orientierten sich die Sportlerinnen und Sportler anhand von Steinen, Sümpfen oder Höhen. Auch in der Stadt gebe es immer viele Möglichkeiten, zum nächsten Posten zu kommen, so Stamer. Die Karte zeigt, wie das zu durchlaufende Gelände geformt ist. „Man muss seinen aktuellen Standort finden und die gewünschte Laufrichtung bestimmen.“

Deshalb studieren die Läufer beim Start erst einmal die Karte. Wo bin ich? Wo sind die verschiedenen Kontrollstationen? Hier gilt es, diese in der richtigen Reihenfolge anzulaufen – die Standorte der rot-weißen Postenschirme und deren Reihenfolge sind in der detaillierten Spezialkarte eingezeichnet.

Jan Harlaß mit Preetz-Karte, Kompass und E-Chip am Finger erklärt mit Christian Stamer (hinten), wie der Orientierungslauf durchs Preetzer Stadtgebiet funktioniert. © Quelle: Signe Hoppe

Ein elektronischer Chip, der Codenummer und Uhrzeit an den Posten erfasst, dient als Beweismittel für das Anlaufen der Posten. Es gewinnt derjenige, der am schnellsten ans Ziel kommt. Diesmal in Preetz war Stamers Sohn Konrad (19) der Erfolgreichste. Vor zwei Jahren wurde er Jugendeuropameister.

Orientierungslauf am Postsee

Weil am 24. Mai World Orienteering Day ist, haben Christian Stamer und Jan Harlaß zu einem Schnuppertag am Robinson Spielplatz am Postsee aufgerufen. Sie warten vergeblich. Niemand kommt. Aber nach und nach trudeln die 25 angemeldeten Läufer für den Wertungslauf ein.

Geschichte des Orientierungslaufs Der Orientierungslauf (OL) hat seine Wurzeln in Skandinavien. Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Norwegen die ersten Läufe, auch auf Skiern, dokumentiert. In Deutschland verlief nach dem zweiten Weltkrieg die Entwicklung zunächst schleppend, da nicht selten der Ruf einer paramilitärischen Sportart existierte. Die erste Westdeutsche Meisterschaft fand 1960 statt – 1961 wurde die Internationale Orientierungslauf Föderation (IOF) gegründet. 1966 gab es die ersten Karten in Farbe und 1969 wurde eine international gültige Zeichnungsvorschrift für Orientierungslaufkarten erlassen. 1977 wurde der OL als nichtolympische Disziplin anerkannt. 2014 wurde der Deutsche Orientierungssport-Verband (DOSV) gegründet. Die Zahl der aktiven Orientierungsläufer in Deutschland liegt bei rund 10.000.

Mit dabei einige Studenten der OL-Gruppe der CAU in Kiel und Läufer aus Malente und Hamburg. Enttäuscht sind Stamer und Harlaß nicht, dass niemand zum Schnuppern kommt. „Zum Kennenlernen kann jeder gerne beim Training vorbeischauen: Immer mittwochs ab 18 Uhr in den Wehrberganlagen.“

Trainiert werde auch im Winter, im Dunkeln mit Kopfleuchte. „Das ist noch mal eine besondere Herausforderung“, sagt Harlaß. Die Karten seien weltweit identisch, erklärt der 37-Jährige. Mit den Jugendlichen trainiert er das Kartenlesen, den Maßstab, die Symbole und Farben zu verstehen.

Raika Harlaß ist die Erste am Start. Die Elfjährige ist seit acht Monaten dabei. Sie orientiert sich anhand der Karte und läuft los. Erst wenn sie nicht mehr zu sehen ist, startet der nächste – sonst könnte man ihr ja einfach hinterlaufen.

