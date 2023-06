Gelernter Koch gewählt

Mit Volker Thielsen übernimmt in Belau ein Urgestein den Posten des Bürgermeisters. Für den ehemaligen Wehrführer, der früher als Koch für Leckereien in der Schloss-Gaststätte sorgte, ist das Miteinander im Dorf wichtig. In der Gemeindevertretung pocht der 60-Jährige auf Arbeitsteilung.