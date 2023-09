﻿Ostseepark Schwentinental: Wann der neue Bahnhof fertig sein soll

Schwentinental. Ende 2025 könnten Erixx-Züge auch im Ostseepark in Schwentinental halten. Das teilte eine Sprecherin von Nah.SH mit. Geplant ist, einen Bahnhaltepunkt in der Gutenbergstraße zu bauen – dort, wo jetzt die Bushaltestelle ist. Zusätzlich zum Ostseepark sind auch zwei neue Bahnhaltepunkte in Preetz geplant: Preetz Klinikum und Preetz Nord. Ziel des Streckenausbaus ist es, mehr Menschen für den öffentlichen Nahverkehr zu begeistern.

Das wird vor allem die Pendler freuen, die in Kiel oder Preetz wohnen und im Ostseepark arbeiten. Laut des Pendleratlas der statistischen Ämter der Länder pendeln regelmäßig gut 2200 Bürger von Kiel nach Schwentinental und rund 3600 von Schwentinental nach Kiel. Von Preetz kommen regelmäßig knapp 400 Bürger und nach Preetz fahren rund 250 Bürger. Nah.SH geht für die neuen Stationen von einem Fahrgastpotenzial von jeweils 200 bis 300 Ein- und Aussteigern pro Tag aus.

Der neue Bahnhaltepunkt im Ostseepark wird in Schwentinental mit Spannung erwartet. „Wir freuen uns natürlich auf den zusätzlichen Bahnhaltepunkt“, sagt Christian Ramm, Vorsitzender des Umwelt- und Verkehrsausschusses. Denn nicht nur die Pendler, die zur Arbeit in den Ostseepark fahren, können davon profitieren. Auch die Besucher der Disco Atrium müssen dann nicht mehr zum Raisdorfer Bahnhof laufen, sondern hätten direkt einen Zug, in den sie einsteigen können.

Ostseepark für Radfahrer und Fußgänger anpassen

Ramm weist aber auch darauf hin, dass der Bahnhof mit Aufwand für die Stadt verbunden ist. „Wir müssen die Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer dort anpassen“, sagt er. Beispielsweise müssten am Bahnhof Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gebaut werden; auch über eine Sprottenflotte dort solle man nachdenken, sagt der Ausschussvorsitzende.

Dass im Ostseepark ein Bahnhaltepunkt entstehen soll, ist nicht neu. 2018 wurden Rahmenvereinbarungen unterschrieben zwischen der Nah.SH und der DB Station & Service AG, um in Schleswig-Holstein 34 Bahnstationen auf den aktuellen Stand zu bringen und sieben weitere Stationen zu bauen. Doch die Planungen verzögerten sich, weil die Genehmigungsbehörden überlastet und andere Strecken priorisiert wurden. Es scheint aber voranzugehen. „Die Planungen sind schon weit fortgeschritten, teilweise besteht sogar bereits Planrecht“, teilte eine Sprecherin der Nah.SH mit.

Schwentinental: Züge sollen stündlich fahren

Stündlich soll ein zusätzlicher Zug zwischen Kiel und Preetz fahren. In Kiel könnte in alle Richtungen umgestiegen werden, in Preetz in Richtung Lübeck. „Die zusätzliche Regionalbahn würde zwischen Kiel und Preetz die Aufgabe der heutigen RB 84 Kiel-Lübeck übernehmen, die dann als RE ohne Halt zwischen Kiel und Preetz fahren und deutlich beschleunigt werden würde“, erklärt die Sprecherin weiter.

Die DB Netz AG plane aktuell den erforderlichen Ausbau der Infrastruktur. Zwischen Kiel und Preetz soll die Infrastruktur ertüchtigt werden. „Das bedeutet, dass die Strecke so angepasst werden wird, dass die Züge etwas schneller fahren können als heute. Heute sind es 100 km/h“, erklärt die Sprecherin. In Preetz sollen Weichen und längere Bahnsteige gebaut werden, damit im Bahnhof Platz für drei Züge ist.

Erixx plant auf der Strecke, Akku-Züge fahren zu lassen. Ab 1. Oktober sollen die modernen Flirt-Akkuzüge des Herstellers Stadler zwischen Kiel Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf fahren. Die neuen Akku-Züge sollen für die Fahrgäste mehr Komfort bieten, beispielsweise mehr Beinfreiheit.

