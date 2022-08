Infos zum Papiertheatertreffen in Preetz

Das Preetzer Papiertheatertreffen wurde 1988 aus der Taufe gehoben. Organisiert wird es von der Volkshochschule Preetz. Die Geschichte des Papiertheaters reicht in die Biedermeierzeit zurück, als es in bürgerlichen Stuben vor familiärem Publikum gespielt wurde. Auch Charles Dickens soll ein Papiertheater besessen und mit seinem engagierten Spiel die Nachbarn gestört haben. Sammler, Liebhaber und Künstler sorgen dafür, dass bis heute das Papiertheaterspiel in vielen Ländern verbreitet ist. Der Karten-Vorverkauf beginnt am Dienstag, 16. August, online unter www.vhs-preetz.de oder unter Tel. 04342/719863. Weitere Informationen: www.preetzer-papiertheatertreffen.de