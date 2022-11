﻿Darum freut sich Peter Senger auf seine Arbeit in Lütjenburg

Peter Senger ist der neue Polizei-Chef in Lütjenburg und Nachfolger von Torsten Beese. Der Polizeihauptkommissar aus Laboe bringt jede Menge Erfahrung in Sachen Polizeiarbeit mit. Er absolvierte unter anderem Dienst in polizeilichen Brennpunkten und im Innenministerium.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket