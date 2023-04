Transsilvanien-Reise: Wie ein Pfadfinder aus Schönberg die Karpaten erlebte

Schönberg/Nocrich. Der Geruch von Rauch ging Jan-Steffen Neurath-Freitag (29) aus Schönberg nicht mehr aus der Nase, als er über Ostern eine Woche lang in der Region Transsilvanien (auf Deutsch: Siebenbürgen) in Rumänien mit einer Gruppe von norddeutschen Pfadfindern unterwegs war.

Berge, Wälder und verlassene Ortschaften prägen dieses Gebiet. Aber auch Armut und Lebensfreude. Für Jan-Steffen Neurath-Freitag wurde die Reise mit 31 weiteren Pfadfindern aus Norddeutschland zu einem besonderen Abenteuer, das Spuren hinterlassen hat.

Er habe sich oft an die mystische Stimmung der Sage „Krabat“ erinnert gefühlt, sagt Jan-Steffen Neurath-Freitag aus Schönberg. Otfried Preußler schrieb die Sage auf, in der ein Junge in einer alten Mühle die dunkle Magie kennenlernt. „Überall dieser Rauchgeruch in der Nase, weil die Menschen in der Region vieles mit Holz befeuern“, sagt er.

Transsilvanien: Blick auf verschneite Bergspitzen der Karpaten und ärmliche Verhältnisse

Und dann die Ausläufer der Karpaten mit ihren verschneiten Bergspitzen im Blickfeld, tiefe Wälder und verlassene Ortschaften, Burgruinen, Wasserfälle und eine unterirdische Höhle. Und immer wieder Menschen, die wenig besitzen. „Die rumänischen Verhältnisse erscheinen auf den ersten Blick arm. Doch die Menschen machen daraus so viel mehr als wir bei uns in Deutschland“, berichtet Neurath-Freitag.

Ob Honig, Schafskäse, Speck oder Möhren – die Pfadfinder wurden in Rumänien stets reich von den armen Bauern aus der Nachbarschaft beschenkt. Eine Geste, die die jungen Menschen aus Deutschland besonders begrüßten. „Mit wenig zurechtkommen und damit glücklich sein, das passt auch zu uns Pfadfindern“, erklärt Jan-Steffen Neurath-Freitag, der Stammesleiter in Schönberg ist.

Wilder Bärlauch diente als Grundlage für Eintöpfe, mit denen sich Pfadfinder Jan-Steffen Neurath-Freitag (rechts) und die anderen Pfadfinder auf einer ehemaligen Bauernstelle in den Bergen versorgten. © Quelle: Jan-Steffen Neurath-Freitag

Die 32 Pfadfinder verbrachten einen Großteil ihrer Zeit auf einer ehemaligen Bauernstelle, dem „Cioclovina Scout Center“, in den Bergen, wo sie gemeinsam lebten und kochten. Das Essen wurde auf Gaskochern zubereitet. Es gab nur ein Plumpsklo. „Es war insgesamt sehr spartanisch, aber als Pfadfinder sind wir daran gewöhnt.“

Ein enger Austausch zu den Einheimischen war durch freiwillige Gastgeber vor Ort gesichert, die sich um die Deutschen kümmerten und Spiele wie eine Stadtralley in Nocrich organisierten. Dabei erfuhren die jungen Leute auch, warum die Region deutsch geprägt ist. Ab dem 12. Jahrhundert wurden viele deutsche Handwerker angeworben und ließen sich dort nieder. So steht in Nocrich eine verlassene, aber intakte evangelisch-lutherische Kirche mit Friedhof. Das Hauptgebäude des Pfadfinderzentrums „Nocrich Scout Center“ war früher das Pfarrhaus.

Deutsche Pfadfinder tauschten sich mit rumänischen Gastgebern aus: Strikte Zeitpläne waren nicht so wichtig

Doch den eigentlichen Teil der Reise machte für die jungen Deutschen der internationale Austausch mit 15 rumänischen Pfadfindern aus, die sich der Truppe in den Bergen am Rande der Karpaten anschlossen. Dort gab es auch gemeinsame sportliche Wettkämpfe und viel Musik. „Auf strikte Zeitpläne haben unsere rumänischen Gastgeber weniger Wert gelegt“, erzählt der Stammesleiter aus Schönberg. Das habe ihn beeindruckt.

Statt zum nächsten Abenteuer zu hetzen, wurde noch eine Runde Badminton oder Volleyball gespielt. Und statt am Abend früh schlafen zu gehen, wurde lieber noch eine Runde länger musiziert. „Ich hoffe, ich kann mir einen Teil der Leichtigkeit und Lebensfreude behalten“, sagt Jan-Steffen Neurath-Freitag. Die Berge und die Menschen in Rumänien habe er in kurzer Zeit sehr ins Herz geschlossen.

Ein internationaler Pfadfinderaustausch wird jährlich vom Ring evangelischer Gemeindepfadfinder in der Nordkirche organisiert. Die Reise nach Rumänien wurde erstmals angeboten.