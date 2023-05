﻿Schule am Schiffsthal sucht FSJler

Plön. Die Schule am Schiffsthal in Plön hofft auf Unterstützung. Es ist für sie ein Pilotprojekt und richtet sich an junge Menschen (ab 18 Jahren), die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Schule absolvieren möchten. „Wir wollen zeigen, dass unsere Schule ein attraktives und vielfältiges Arbeitsfeld zu bieten hat“, sagt Jörn Hinrichsen, Koordinator für die Jahrgänge 9 und 10 an der Gemeinschaftsschule. Entsprechend vielfältig werden die Aufgaben sein. Doch Interessenten müssen schnell sein.

Lehrermangel macht auch vor Plön nicht Halt

Der landesweite Lehrermangel macht auch vor Plön nicht halt. Von den derzeit 50 Lehrkräften sind zwölf nicht fertig Ausgebildete – zum Beispiel Studentinnen und Studenten, die das erste Staatsexamen in der Tasche haben und auf ein Referendariat warten. An der Gemeinschaftsschule übernehmen sie Vertretungsaufgaben. Zu Corona gab es außerdem schulische Assistenzkräfte, die die Schulen unterstützt haben.

FSJler sollen natürlich nicht die Schülerinnen und Schüler eigenständig unterrichten. Hinrichsen zählt auf, in welchen Bereichen er auf Unterstützung im Schuljahr 2023/24 hofft: Zusammenarbeit mit den Schülern gehört dazu, vielleicht möchte ein FSJler eine AG anbieten, in die Schulsozialarbeit reinschnuppern und sich in Projekte einbringen. Es besteht die Möglichkeit, Tutor eines Kindes zu werden. Oder etwa die Schülerbücherei zu begleiten.

Erfahrungen im pädagogischen und organisatorischen Bereich sammeln

Es können im pädagogischen und organisatorischen Bereich Erfahrungen gesammelt werden. Der digitale Bereich steht offen, die Schule freut sich auch über Unterstützung in der Kommunikation. Und nicht zuletzt würde Hilfe bei der Zusammenarbeit mit der Offenen Ganztagsschule (OGTS) gerne angenommen.

Dort arbeiten seit ein paar Jahren FSJler – „und es sind gute Erfahrungen damit gemacht worden“, erzählt Hinrichsen. Er würde als Mentor für die erste Freiwillige-Soziales-Jahr-Kraft an der Schiffsthal-Schule fungieren. Getragen wird das FSJ Schule vom Bildungsministerium und der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände. Träger für die Plöner Stelle ist deshalb die AWO Schleswig-Holstein.

Voraussetzungen für die FSJ-Stelle im Schiffsthal ist, dass der Bewerber oder die Bewerberin mindestens 18 Jahre alt ist und nicht direkt 2023 an der Gemeinschaftsschule den Abschluss gemacht hat. „Das ist zu wenig Abstand“, so Hinrichsen. Durchaus sind aber ehemalige Schüler möglich, wenn sie beispielsweise eine Ausbildung gemacht haben. „Wir werben auch an den Gymnasien und an den Berufsbildungszentren für die FSJ-Stelle“, so Hinrichsen.

Landesweit sind die Plätze begrenzt. Nur die ersten 22 Schulen aus Schleswig-Holstein, die eine oder einen Freiwillige/n nennen können, bekommen einen FSJ-Platz bewilligt. Bedeutet: Bewerber müssen schnell sein. Jörn Hinrichsen freut sich deshalb über Mails an joern.hinrichsen@schule-sh.de.