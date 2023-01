﻿Große Pläne für 2023: Im Plöner Umland entstehen Solarparks und Neubaugebiete

Der Bauzaun steht schon: Mit dem Abriss des Wohngebäudes mit Schlichtwohnungen im Gartenweg in Ascheberg wird dieser Tage begonnen. Die Wobau Neumünster will hier neue Wohnungen errichten.

Kreis Plön. Was steht in den Gemeinden rund um Plön für 2023 auf der Vorhabenliste ganz oben? Was beschäftigt die Kommunen? Von Ascheberg bis Wittmoldt: In vielen Gemeinden sind es Solarparks und energiesparende LED-Straßenlaternen.

In Ascheberg sind die Pläne ein paar Nummern größer. In dieser Woche soll der Abriss des ehemaligen Rentnerwohnheims in der Gartenstraße begonnen werden. Dort will die Wobau Neumünster neue Schlichtwohnungen bauen. Auch der Bau des Kindergartens auf der Wasserwerkswiese startet. Die AWO Kiel hat zum Jahresende alle Aufträge vergeben. Bürgermeister Thomas Menzel berichtet außerdem vom Ferienhausgebiet am Ortseingang von Ascheberg. "Gerade werden die zwei Musterhäuser im touristischen Sondergebiet gebaut", sagt er. Die Vermarktung für die 51 Häuser im Ferienpark Lake Lodges habe begonnen, 2025 sollen der Ferienbetrieb und die Vermietung starten.

Bösdorf plant Neubaugebiet in Kleinmeinsdorf

Bösdorf sei, so formuliert es Bürgermeister Engelbert Unterhalt, finanziell – im Gegensatz zu anderen Kommunen – noch verhältnismäßig gut aufgestellt. "Das wird aber sicher am Jahresende anders aussehen, da wir einige größere Projekte planen", so Unterhalt. So muss geklärt werden, wie es mit der Kindertagesstätte weitergeht. Sie ist mehr als 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Dringend warte die Gemeinde auf die Realisierung des geplanten Neubaugebiets westlich der Straße Siedlung und nördlich der Straße Vorderster Kamp in Kleinmeinsdorf.

Dersau greift tief ins Portemonnaie für ein Notstromaggregat und für den Ankauf des ehemaligen Gasthofs Westphal. Auf diesem Grundstück soll ein Dorfgemeinschaftshaus kombiniert mit einem Feuerwehrgerätehaus errichtet werden. Dersau will 2023 ein Ortskernentwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung auf den Weg bringen.

Das ehemalige Hotel-Restaurant Westphal liegt in Dersau direkt am Dorfplatz. © Quelle: Anja Rüstmann

Dörnick möchte, gemeinsam mit dem Amt Großer Plöner See, ein Notstromaggregat für das Dörpshus und die dort eingerichtete Abschnittsführungsstelle des Amtes anschaffen – um im Fall eines Blackouts gerüstet zu sein. Außerdem, so berichtet Bürgermeister Henning Jalas, sucht die Gemeinde immer noch nach Möglichkeiten, um eine zentrale Trinkwasserversorgung herzustellen.

In Grebin stehen die Zeichen auf Sonnenenergie. Nachdem die zuerst angedachte Fläche als Platz für eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage im Ortsteil Schönweide durchgefallen war, hat sich die Gemeindevertretung für eine anderen Fläche entschieden: südöstlich der Splittersiedlung Brekels und nördlich der Splittersiedlung Schönweide. Bürgermeister Karl Schuch hofft, dass die PV-Anlage auf dem Kindergarten-Dach gebaut wird – für den Eigenverbrauch. 76 Straßenlaternen müssen noch auf LED-Technik umgerüstet werden, 30 sind es schon.

Grebin, Kalübbe und Rathjensdorf wollen Laternen auf LED umrüsten

In Kalübbe soll dieses Jahr der älteste Teil der Straßenbeleuchtung auch auf moderne LED-Leuchten umgestellt werden. Bürgermeisterin Barbara Semleit berichtet, dass ein Ersatz für den betagten Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr angeschafft wird. Um ein Notstromaggregat will sich auch Kalübbe bemühen, notwendige Installationen im Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhaus sind bereits erfolgt. Das Ortsentwicklungskonzept soll im Frühjahr beschlossen werden, und ein geplanter Solarpark beschäftigt auch in Kalübbe.

Jörg Prüß, Bürgermeister von Lebrade, hofft, mit dem Planungsverfahren für das Neubaugebiet am Ortsausgang Richtung Rixdorf bis Frühjahr durch zu sein. Davon abhängig sei auch der Bau des Feuerwehrgerätehauses, die Wehren Kossau und Lebrade sollen dort gemeinsam untergebracht werden. Ein kleines Neubaugebiet mit fünf Bauplätzen wird außerdem in Kossau geplant. Auch im Gemeindegebiet Lebrade geht es um einen Solarpark: Die Gutsverwaltung Rixdorf möchte an der Grenze zu Lepahn auf elf Hektar Solarmodule aufbauen lassen.

Nicht alle Bürgermeister treten wieder an In den Gemeinden rund um Plön wird sich an den ehrenamtlichen Spitzen einiges nach der Kommunalwahl 2023 verändern. Schon jetzt meldeten einige Bürgermeister, nicht mehr kandidieren zu wollen. Gerold Fahrenkrog aus Wittmoldt (37 Jahre lang Bürgermeister) zieht sich zurück, Engelbert Unterhalt (Bürgermeister seit 2018) macht nach 30 Jahren Kommunalpolitik nicht weiter, auch Barbara Semleit in Kalübbe (seit 2018) kandidiert aus persönlichen Gründen nicht noch einmal. Gertrud Henningsen in Rathjensdorf (seit 2018) formuliert auf die Frage, wie es mit ihrer persönlichen Planung zur Kommunalwahl aussieht: „Ich wünsche mir eine weiterhin engagierte neue Gemeindevertretung.“ Karl Schuch (Grebin, seit 2018) will sich im März dazu erklären, ob er wieder kandidiert. In Ascheberg, Dersau, Dörnick, Nehmten und Lebrade wollen sich die aktuellen Bürgermeister wieder zur Wahl stellen.

Nehmten hofft, in diesem Jahr den Waldfriedhof eröffnen zu können. Gemeinsam mit Stocksee soll gemeinde- und kreis-übergreifend ein Solarpark ausgewiesen werden. "Wir warten auf das Gutachten", sagt Bürgermeister Johannes Hintz. Ein Investor melde Interesse für ein Baugebiet an, auch in Nehmten sei der Kindergarten gut gefüllt. "Wir haben nicht Platz für alle Kinder", so Hintz. Es müsse dringend gehandelt werden.

Rathjensdorfs Bürgermeisterin Gertrud Henningsen hofft, dass auch dort die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgerüstet wird und Bundes-Fördermittel bewilligt werden. Die Alte Schule samt Kindergarten und zwei Mietwohnungen soll eine neue Heizungsanlage mit Wärmepumpe bekommen, das Wasserwerk einen zweiten Brunnen. Für weitere Investitionen lasse die Haushaltssituation keinen Spielraum.

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage auf den Flächen des Gutes Wittmoldt an der Bundesstraße 76 ist bereits überplant, der Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gefasst. Ein Verein arbeitet an der Idee eines Nahwärmenetzes für das Dorf Wittmoldt und die Straße "Am Lustholz". Bürgermeister Gerold Fahrenkrog berichtet außerdem, dass die Gemeinde die Satzung für die Erhebung von Straßenausbaugebühren einstimmig aufgehoben hat.

Der Bürgermeister der Gemeinde Rantzau war bisher nicht zu erreichen.