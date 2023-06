﻿Theater in der Scheune in Stakendorf: Die Marotten von Mann und Frau

Stakendorf. Die „Schüünspeeler“ in Stakendorf haben sich 2015 gegründet, und ihr Name ist Programm. Die derzeit achtköpfige plattdeutsche Theatergruppe spielt in der Scheune und bietet damit eine ganz besondere Atmosphäre. Sie zeigen mit dem Zweitakter „Dree Damen und een doten Koter“ einen Schwank, der am Sonnabend, 24. Juni, 19 Uhr, Premiere feiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stück nimmt die Marotten von Mann und Frau aufs Korn

Und darum geht es: Die Schwestern Isolde (Kerstin Serapin), Linda (Franziska Woche) und Miriam (Claudia Rabe) Schnabel sind hoch betagt, leben aber friedlich und zufrieden in ihrem Haus. Die drei Damen haben den Butler Hubert Sempei (Michael Rabe) quasi geerbt und lassen sich bedienen. Dabei bedienen sie sich auch an ihm, denn vor allem Linda ist „mannstoll“ und ständig auf der Suche nach einem Mann.

Theater in Stakendorf: Reichlich Verwirrungen mit gutem Ausgang

Aus diesem Grunde vermieten sie auch ein Zimmer, vorzugsweise an junge Männer. Allerdings segnet der letzte Mieter plötzlich das Zeitliche. Hat da jemand nachgeholfen? Plötzlich tauchen verdächtig viele Menschen in dem Haus der Damen auf. Albert Storch (Thomas Krützfeld) ist der neue Mieter und benimmt sich äußerst merkwürdig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Als dann auch noch die Altenpflegerin Luzia Haferstroh (Karola Sommer) und ihr Bräutigam Isidor (Mike Schwensen) auffälliges Interesse an den drei Damen zeigt, nehmen die Verwirrungen ihren Lauf.

Die Schüünspeeler haben mit ihrem neuen Stück erneut ihr Improvisationstalent und Kreativität in Sachen Bühnenbild und -technik unter Beweis gestellt.

Spieltermine in der Festscheune Löptien vom 24. Juni bis 19. August, Karten: Campingplatz Grasbleek, dienstags bis sonntags, 9 bis 13 Uhr, Tel. 0174/1943392.

KN